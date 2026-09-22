Sverige fortsätter nedåt i Natixis globala pensionsindex

Det globala pensionsindexet tas fram av Natixis Investment Managers, en av världens största kapitalförvaltare och en aktör som länge har analyserat hur länder klarar att finansiera sina pensionsåtaganden.



I den årliga rapporten vägs 18 indikatorer samman. Genom att titta på allt ifrån inflation och statsskuld till hälsa, livskvalitet och arbetslöshet — försöker indexet fånga hur hållbart ett pensionssystem är i praktiken.

”Sverige ligger starkt på både livskvalitet och hälsa, men faller till plats 36 när det gäller materiellt välstånd — ett delindex som mäter inkomstjämlikhet, inkomst per capita och arbetslöshet. Det är landets största strukturella svaghet”, skriver Andrew Benton, verkställande chef för Nordeuropa och MENA, i en kommentar till Realtid:

Han lyfter samtidigt att Sverige rankas etta i världen på inflation inom delindexet ekonomiska förutsättningar under pensionen. Det är ett land med stark hälsa, stabila finanser och hög livskvalitet, som ändå tappar — eftersom arbetsmarknaden inte håller samma takt som övriga indikatorer.



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Finanserna går starkt – men helheten håller inte

Sverige förbättrar sin position inom de ekonomiska förutsättningarna under pensionen. Statsskulden rör sig i rätt riktning och bankernas osäkra lån ligger kvar på stabila nivåer, vilket ger ett finansiellt fundament som i många andra länder fortfarande är skakat efter inflationskrisen. Det är en utveckling som normalt brukar lyfta totalplaceringen.

Samtidigt förändras sentimentet i Europa. I Natixis investerarundersökning uppger en majoritet av europeiska investerare att de ser inflationsperioden som passerad.



Det är ett skifte som brukar gynna länder med stabila offentliga finanser och låg risk i banksystemet. Men i årets index räcker det inte för att väga upp Sveriges svagare delar.