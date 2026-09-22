Hur väl rustat är Sverige för ett hållbart liv under pensionen? I Natixis årliga globala pensionsindex tappar Sverige fyra placeringar och hamnar på plats 22 av 44 länder. Årets tapp följer en längre nedåtgående trend där Sverige på drygt ett decennium har tappat tio placeringar.
Sverige fortsätter nedåt i Natixis globala pensionsindex
Det globala pensionsindexet tas fram av Natixis Investment Managers, en av världens största kapitalförvaltare och en aktör som länge har analyserat hur länder klarar att finansiera sina pensionsåtaganden.
I den årliga rapporten vägs 18 indikatorer samman. Genom att titta på allt ifrån inflation och statsskuld till hälsa, livskvalitet och arbetslöshet — försöker indexet fånga hur hållbart ett pensionssystem är i praktiken.
”Sverige ligger starkt på både livskvalitet och hälsa, men faller till plats 36 när det gäller materiellt välstånd — ett delindex som mäter inkomstjämlikhet, inkomst per capita och arbetslöshet. Det är landets största strukturella svaghet”, skriver Andrew Benton, verkställande chef för Nordeuropa och MENA, i en kommentar till Realtid:
Han lyfter samtidigt att Sverige rankas etta i världen på inflation inom delindexet ekonomiska förutsättningar under pensionen. Det är ett land med stark hälsa, stabila finanser och hög livskvalitet, som ändå tappar — eftersom arbetsmarknaden inte håller samma takt som övriga indikatorer.
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Finanserna går starkt – men helheten håller inte
Sverige förbättrar sin position inom de ekonomiska förutsättningarna under pensionen. Statsskulden rör sig i rätt riktning och bankernas osäkra lån ligger kvar på stabila nivåer, vilket ger ett finansiellt fundament som i många andra länder fortfarande är skakat efter inflationskrisen. Det är en utveckling som normalt brukar lyfta totalplaceringen.
Samtidigt förändras sentimentet i Europa. I Natixis investerarundersökning uppger en majoritet av europeiska investerare att de ser inflationsperioden som passerad.
Det är ett skifte som brukar gynna länder med stabila offentliga finanser och låg risk i banksystemet. Men i årets index räcker det inte för att väga upp Sveriges svagare delar.
Hälsa och livskvalitet fortsätter vara svenska styrkor
Hälsa är fortsatt ett av Sveriges mest stabila områden. Vårdkvaliteten ligger kvar på höga nivåer och livslängden är oförändrad, även om rankningen rör sig marginellt. De försäkrade hälsoutgifterna ökar, vilket stärker bilden av ett system som fortfarande levererar god tillgång till vård.
Livskvalitet står lika stabilt. Sverige placerar sig högt när det gäller lycka, luftkvalitet och biologisk mångfald — indikatorer som historiskt har burit landets placering i indexet och som fortsätter att göra det. Det är områden som inte fluktuerar särskilt mycket från år till år och som ger Sverige en social styrka i internationella jämförelser.
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Materiellt välstånd är akilleshälen
Delindexet materiellt välstånd faller till plats 36 och sjunker till 43 procent. Arbetslösheten försämras markant och faller till plats 42. Det speglar en arbetsmarknad som inte håller jämna steg med övriga delar av ekonomin. Inkomstjämlikheten försvagas något, medan inkomst per capita förbättras marginellt.
I Norden rör sig länderna åt olika håll. Norge behåller sin förstaplats i indexet, medan Finland och Island faller. Sverige hamnar i ett läge där flera styrkor består — men där arbetsmarknaden fortsätter att vara den tydligaste bromsklossen för landets pensionsstyrka.
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