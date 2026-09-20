ICBC i London gör undantag från sin egen policy – när Kinas intressen står på spel

Sanktionerna mot Deripaska blev ett problem

Ett exempel på hur ett ärende hanterats är lånen till det ryska företaget Nornickel. År 2017 använde ICBC:s huvudkontor i Beijing Londonfilialen för att ge Nornickel 105 miljoner dollar inom ramen för en kreditfacilitet på upp till 2,5 miljarder dollar.

Vid den tidpunkten ägde den ryske oligarken Oleg Deripaska indirekt 13 procent av Nornickel.

Året därpå sanktionerade USA Deripaska. När en medarbetare på ICBC Londons avdelning för penningtvätt upptäckte sanktioneringen varnade han andra bankanställda för att Londonfilialen, genom att bevilja lån till Nornickel, bröt mot sin egen sanktionspolicy.

ICBC valde att göra ett undantag. Man menade att Depraska endast var en minoritetsägare och inte verkade kontrollera Nornickels dagliga verksamhet. Samtidigt konstaterade ICBC:s huvudkontor att Nornickel var en så viktig kund att banken inte ville avsluta relationen.

I ett internt dokument skrev en ICBC-anställd att banken hade en långvarig relation med bolaget. Londonkontoret fick samtidigt veta att det inte borde ifrågasätta beslutet från huvudkontoret.

2020 åtog sig ICBC ytterligare 200 miljoner dollar till Nornickel i ett syndikerat lån tillsammans med 21 andra banker, däribland tre andra kinesiska statsbanker, JPMorgan och UniCredit.



Senare ändrade ICBC London sin interna policy så att banken kunde göra affärer med kunder där sanktionerade personer eller företag ägde mindre än 10 procent.

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Invasionen av Ukraina förändrade läget

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 förändrades förutsättningarna.

Nya västerländska sanktioner och ryska kapitalrestriktioner gjorde det svårare för Nornickel att hantera sina internationella lån. När bolaget skulle börja betala tillbaka lånen uppstod enligt granskningen en sex månader lång låsning.

2023 behövde Nornickel få tillstånd från Moskva för att betala sina utländska långivare i utländsk valuta. Tillståndet beviljades. Men enligt ICIJ var situationen samtidigt ett tecken på att många internationella banker inte längre skulle vara möjliga långivare för Nornickels framtida lån.

Nornickel började därför söka nya långivare i Kina och träffade tolv potentiella långivare där.

För ICBC blev det en möjlighet. Bankens verksamheter i Moskva och Shanghai hade redan en omfattande relation med Nornickel, bland annat inom valutaväxling, insättningar och cash management.

I ett internt dokument från 2024 framgår att ICBC övervägde en ny kreditlina till Nornickel i renminbi, Kinas valuta. Enligt dokumentet skulle finansiering i renminbi vara ett sätt att komma runt behovet av amerikansk dollarfinansiering.

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Råvarorna är en del av bilden

Nornickel är inte vilket ryskt bolag som helst. Företaget är en stor producent av bland annat nickel och palladium. Råvarorna är viktiga för Kinas växande industri inom batterier och elfordon.

Nornickel planerade dessutom ett smältverk i Kina.

Det projektet fick särskild uppmärksamhet från ICBC Londonverksamhet. I ett internt dokument skrev en medarbetare på bankens Financial Crime Prevention Unit att det skulle vara svårare att sanktionera en kinesisk produkt som tillverkats i Kina.

För ICBC fanns också ett kinesiskt intresse av att säkra tillgången till råvaror.

I ett annat internt dokument skrev en ICBC-medarbetare att banken såg det som sitt uppdrag att finansiera ryska företag som levererade naturresurser till Kina.

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Banken visste att risken var hög

Det är tydligt i dokumentationen att ICBC var medvetet om den geopolitiska risken. Sommaren 2024 tog ICBC Londons riskchef fram en presentation där geopolitisk risk bedömdes som hög. I presentationen konstaterades att relationen mellan Kina och Ryssland skapade friktion med väst.

Samtidigt är ICBC:s Londonverksamhet nte bara en del av bankens internationella utlåning. I granskningen framgår att banken har fungerat som ett finansieringsnav för företag och stater runt om i världen, bland annat inom råvaror, energi och finansiella tjänster. Beijing har varit en aktiv part och i vissa fall styrt vilka affärer som varit strategiskt viktiga för Kina.

ICBC har inte svarat ICIJ på frågor i anslutning till granskningen.