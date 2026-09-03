USA och Kina slåss om metallerna – då kliver Brasilien in

Brasiliens kongress godkände på onsdagen ett regeringsstött lagförslag som för första gången etablerar en nationell politik för kritiska och strategiska mineraler. Det rapporterar Reuters.

Förslaget innebär att en garantifond inrättas med initialt 2 miljarder real, motsvarande knappt 400 miljoner dollar i statliga medel. Utöver det öppnas för skattekrediter på 5 miljarder real, runt en miljard dollar, fördelat över fem år.

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Senaten röstade igenom förslaget efter att underhuset gett grönt ljus redan i maj. Kvar återstår en underskrift från president Luiz Inácio Lula da Silva.

Ny myndighet ska peka ut mineralen

Lagen ger också regeringen mandat att inrätta ett federalt råd med uppgift att avgöra vilka mineral som ska klassas som kritiska och strategiska. Samtidigt skärps den rättsliga definitionen av en rad mineraler, däribland nickel och litium samt sällsynta jordartsmetaller.

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Kritiker varnar för att konstruktionen öppnar för omfattande statlig inblandning i en sektor som hittills lockat kapital just för att den varit relativt oreglerad, och att beslutsvägarna riskerar att bromsa snarare än snabba på utbyggnaden.