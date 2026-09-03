Brasiliens kongress har klubbat en nationell politik för kritiska mineraler, komplett med garantifond och skattekrediter. Landet sitter på världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller, men bryter i praktiken nästan ingenting.
USA och Kina slåss om metallerna – då kliver Brasilien in
Brasiliens kongress godkände på onsdagen ett regeringsstött lagförslag som för första gången etablerar en nationell politik för kritiska och strategiska mineraler. Det rapporterar Reuters.
Förslaget innebär att en garantifond inrättas med initialt 2 miljarder real, motsvarande knappt 400 miljoner dollar i statliga medel. Utöver det öppnas för skattekrediter på 5 miljarder real, runt en miljard dollar, fördelat över fem år.
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Senaten röstade igenom förslaget efter att underhuset gett grönt ljus redan i maj. Kvar återstår en underskrift från president Luiz Inácio Lula da Silva.
Ny myndighet ska peka ut mineralen
Lagen ger också regeringen mandat att inrätta ett federalt råd med uppgift att avgöra vilka mineral som ska klassas som kritiska och strategiska. Samtidigt skärps den rättsliga definitionen av en rad mineraler, däribland nickel och litium samt sällsynta jordartsmetaller.
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Kritiker varnar för att konstruktionen öppnar för omfattande statlig inblandning i en sektor som hittills lockat kapital just för att den varit relativt oreglerad, och att beslutsvägarna riskerar att bromsa snarare än snabba på utbyggnaden.
Stora reserver, minimal produktion
Brasilien har världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller efter Kina, enligt amerikanska US Geological Survey. Landet står ändå för långt under en procent av den globala produktionen.
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När USA och EU söker leverantörer utanför Kina, som svarar för omkring 60–70 procent av brytningen och över 90 procent av förädlingen, har brasiliansk berggrund blivit strategiskt intressant på ett sätt den inte var för fem år sedan.
Sällsynta jordartsmetaller är avgörande för allt från vindkraftverk och elbilar till styrda robotar och radarsystem.
Vill förädla – inte bara exportera
Lagen landar mitt i en pågående brasiliansk konflikt om vad landets mineraler egentligen ska användas till.
I gruvstaden Minaçu i delstaten Goiás driver bolaget Serra Verde en anläggning som redan dragit till sig över en miljard dollar i investeringar och som fått lån på över 500 miljoner dollar från den amerikanska statliga utvecklingsbanken DFC.
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I april lade bolaget USA Rare Earth, där amerikanska staten är minoritetsägare, ett bud på 2,8 miljarder dollar för Serra Verdes schweiziska ägarbolag.
Lula har samtidigt varit tydlig med att han vill se inhemsk vidareförädling snarare än råvaruexport. Kritiker menar att långa amerikanska avtal riskerar att låsa upp volymerna innan brasiliansk industri hunnit byggas.
Garantifonden och skattekrediterna är regeringens försök att lösa den ekvationen med pengar i stället för förbud.