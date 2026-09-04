Kinesiska leverantörer vägrar sälja mineraler till USA av rädsla

Det uppger tre källor för Reuters, veckor innan Kinas president Xi Jinping väntas till Washington den 24 september.

En handfull av de kinesiska leverantörerna har vägrat leverera till amerikanska bolag sedan början av augusti, då Kina införde sanktioner mot Responsible Business Alliance (RBA), en amerikansk granskare av leveranskedjor.

Bolagen befarar att Peking straffar dem om de följer granskningsramverket Responsible Minerals Initiative, som är kopplat till RBA.

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Andra kinesiska aktörer hade redan tidigare slutat skeppa till USA för att inte dras in i geopolitiken. En källa pekar på fyra fall där leverantörer nekat, av oro för att materialet skulle kunna säljas vidare till svartlistade slutanvändare.

Samtliga källor är anonyma, och Reuters uppger att man inte kunnat fastställa hur många leverantörer det rör sig om.

Priserna kvar nära rekordnivåer

Exporten av jordartsmetaller och magneter har återhämtat sig sedan restriktionerna infördes i april 2025.

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Men för material med militära tillämpningar, yttrium, indiumfosfid och volfram, ligger priserna kvar nära rekordnivåer med fortsatt stramt utbud. Även medicinteknik och energisektorn drabbas av licensfördröjningar.

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Den amerikanska yttriumimporten har ökat i år men ligger fortfarande på ungefär hälften av 2024 års nivåer. Vissa amerikanska bolag har väntat i över ett halvår på licenser.