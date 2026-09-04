Kinesiska leverantörer av sällsynta jordartsmetaller avstår från att skicka material till amerikanska kunder trots att de har exportlicenser av rädsla för repressalier från Peking.
Kinesiska leverantörer vägrar sälja mineraler till USA av rädsla
Det uppger tre källor för Reuters, veckor innan Kinas president Xi Jinping väntas till Washington den 24 september.
En handfull av de kinesiska leverantörerna har vägrat leverera till amerikanska bolag sedan början av augusti, då Kina införde sanktioner mot Responsible Business Alliance (RBA), en amerikansk granskare av leveranskedjor.
Bolagen befarar att Peking straffar dem om de följer granskningsramverket Responsible Minerals Initiative, som är kopplat till RBA.
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Andra kinesiska aktörer hade redan tidigare slutat skeppa till USA för att inte dras in i geopolitiken. En källa pekar på fyra fall där leverantörer nekat, av oro för att materialet skulle kunna säljas vidare till svartlistade slutanvändare.
Samtliga källor är anonyma, och Reuters uppger att man inte kunnat fastställa hur många leverantörer det rör sig om.
Priserna kvar nära rekordnivåer
Exporten av jordartsmetaller och magneter har återhämtat sig sedan restriktionerna infördes i april 2025.
Men för material med militära tillämpningar, yttrium, indiumfosfid och volfram, ligger priserna kvar nära rekordnivåer med fortsatt stramt utbud. Även medicinteknik och energisektorn drabbas av licensfördröjningar.
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Den amerikanska yttriumimporten har ökat i år men ligger fortfarande på ungefär hälften av 2024 års nivåer. Vissa amerikanska bolag har väntat i över ett halvår på licenser.
Lättnad väntas inför toppmötet
Reva Goujon, geopolitisk strateg på Rhodium Group, menar att Kina effektivt använt exportkontrollerna för att hålla tillbaka den amerikanska exportmyndigheten BIS.
Hon räknar samtidigt med att Peking lättar något på kontrollerna kring toppmötet, för att på så vis avvisa anklagelserna om att Busan-uppgörelsen inte efterlevs.
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Flera amerikanska bolag har nyligen fått licenser beviljade efter långa väntetider, och vissa räknar med fler godkännanden i anslutning till mötet.
Kinas utrikesministerium uppger att landet står fast vid att upprätthålla de globala leveranskedjorna för kritiska mineral.
Peking beskriver augustisanktionerna som ett svar på amerikanska FCC-restriktioner sedan december mot kinesiska testlabb, drönare, routrar, sjökablar och robotutrustning och när USA tagit upp jordartsmetallerna i möten har kinesiska tjänstemän kontrat med att det är FCC-åtgärderna som bryter mot Busan-avtalet.
Japan hårdast drabbat
För japanska och indiska köpare är läget sämre. Kina exporterade inget terbium alls till Japan mellan januari och augusti, mot 20 ton samma period i fjol.
Yttriumexporten till Japan föll 98 procent och gallium 65 procent. Japans handelsminister Ryosei Akazawa har tidigare pekat på fördröjda tillstånd och utdragna tullkontroller.
EU-handelskammaren i Kina beskriver processerna som förenklade, men pekar på att medlemsföretagen fortfarande möter problem i tillämpningen och efterlyser ett förutsägbart ansökningsförfarande.