Juristbranschen är just nu en av de branscher som påverkas mest av AI. Toppbyråer bygger egna AI‑verktyg och bibliotek som strukturerar material som tidigare krävde timmar av mänsklig handpåläggning. I centrum för omvandlingen står svenska Legora – lett av 26‑årige Max Junestrand.
Svenske 26-åringen bakom AI-succén: "De lata kommer att få det svårt"
Företaget Legora är en riktig framgångssaga i ett Europa som ligger många steg bakom de stora techföretagen i USA.
Det vill säga om man bortser från Klarna och Spotify som också lyckats etablera sig snabbt och nu värderas för astronomisummor på börjsen.
För tre år sedan bestod Legora av de tre grundarna. Nu arbetar snart 1500 personer i bolaget världen över.
Och det är inte bara antalet anställda som blivit fler. På 18 månader har intäkterna ökat från 6,5 miljoner danska kronor till 650 miljoner, enligt Financial Times.
Men för den 26-årige svenske entreprenören verkar arbetet med Legora handla om mer än att bygga ett snabbväxande AI-bolag och tjäna stora pengar.
I intervjun med danska Børsen beskriver Max Junestrand en ambition att förändra själva sättet som juridiskt arbete utförs på.
Legoras AI kan idag hantera stora mängder juridiska dokument, skapa struktur och överblick och ta fram första utkast till mer standardiserade avtal.
Enligt Junestrand kan verktyget också fungera som en löpande sparringpartner i juridiskt arbete – exempelvis genom att uppmärksamma juristen på om det finns något i en argumentation eller ett ärende som har missats.
Det innebär att delar av det arbete som traditionellt har krävt många timmar av jurister kan flyttas över till AI. Samtidigt är Junestrand noga med att utvecklingen av verktyget inte handlar om att ersätta advokaten.
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Legora ska hantera det som inte varit möjligt tidigare
”Det behövs en person bakom ratten som har omdömet och erfarenheten att förstå vad som kommer ut ur AI och sedan fatta bra beslut utifrån det”, säger Junestrand till i intervjun med Børsen.
Juristen måste, menar han, fortfarande kunna förstå resultatet, upptäcka fel och avgöra hur informationen ska användas.
I intervjun framhåller Junestrand också att Legora inte bara ska ersätta arbetsuppgifter som advokater redan gör. Hans syn är att tekniken kan göra det möjligt att hantera juridiska problem som tidigare inte varit ekonomiskt eller praktiskt möjliga att hantera.
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Kommer Legora att innebära att jurister förlorar jobben?
På frågan om människor kommer att förlora sina jobb på grund av Legora och AI svarar Junestrand att han ser att de kunder som använder Legora snarare anställer fler advokater.
Förklaringen är att världen kan röra sig snabbare när juridiskt arbete effektiviseras. Det innebär fler företagsaffärer, fusioner, rättsprocesser, krav och tvister.
”Kakan växer”, säger Junestrand.
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Finns det plats för juniora jurister
Junestrand får under intervjun frågan om hur det ska gå för de juniora juristerna. Hur ska de få in en fot i byråvärlden när AI gör det jobb som traditionellt varit deras? Och hur ska de ha en chans att lära sig jobbet utan att börja med de enklare uppgifterna?
Han ifrågasätter samtidigt om de traditionella junioruppgifterna verkligen har varit särskilt utvecklande. Om en junior exempelvis sitter och formaterar dokument, lär sig personen då verkligen att lösa svåra juridiska problem?
Hans alternativ är att låta AI finnas som en partner som hjälper den yngre juristen att tänka igenom juridiska problem. Det skapar en annan väg fram till att bli specialist.
”De lata kommer att få det svårt”
Samtidigt tror han att AI kan skapa en tydligare skillnad mellan olika typer av jurister. I intervjun säger han att personer som inte anstränger sig riskerar att använda AI för att slippa tänka själva.
”Jag tror inte att människor som är lata kommer att utvecklas snabbare med AI. De kommer bara att outsourca sitt tänkande”, säger han.
De som använder tekniken aktivt kan enligt Junestrand få hjälp att bli bättre på sitt arbete.
Det innebär att den framtida konkurrensfördelen inte nödvändigtvis ligger i vem som snabbast kan läsa igenom hundratals dokument.
I stället kan den ligga i förmågan att formulera rätt frågor, förstå sammanhanget och avgöra när AI har fel.
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Advokatbyråerna tvingas tänka om
Att förändringen redan påverkar advokatbyråerna framgår också av Børsens intervju med Gorrissen Federspiels vd Jacob Skude Rasmussen.
Han beskriver Legora som en byggsten i framtidens juridiska arbete, men betonar samtidigt att generativ AI inte är bättre än det underlag som juristen ger den. På byrån används därför Legora tillsammans med andra, mer specialiserade verktyg.
Gorrissen Federspiel bygger samtidigt upp ett nytt internt utbildningsprogram där specialiseringen ska börja tidigare, redan när jurister är studentmedarbetare.
Det är ett konkret exempel på den förändring som Junestrand vill driva fram.
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