Svenske 26-åringen bakom AI-succén: "De lata kommer att få det svårt"

Företaget Legora är en riktig framgångssaga i ett Europa som ligger många steg bakom de stora techföretagen i USA.



Det vill säga om man bortser från Klarna och Spotify som också lyckats etablera sig snabbt och nu värderas för astronomisummor på börjsen.

För tre år sedan bestod Legora av de tre grundarna. Nu arbetar snart 1500 personer i bolaget världen över.



Och det är inte bara antalet anställda som blivit fler. På 18 månader har intäkterna ökat från 6,5 miljoner danska kronor till 650 miljoner, enligt Financial Times.

Men för den 26-årige svenske entreprenören verkar arbetet med Legora handla om mer än att bygga ett snabbväxande AI-bolag och tjäna stora pengar.

I intervjun med danska Børsen beskriver Max Junestrand en ambition att förändra själva sättet som juridiskt arbete utförs på.

Legoras AI kan idag hantera stora mängder juridiska dokument, skapa struktur och överblick och ta fram första utkast till mer standardiserade avtal.



Enligt Junestrand kan verktyget också fungera som en löpande sparringpartner i juridiskt arbete – exempelvis genom att uppmärksamma juristen på om det finns något i en argumentation eller ett ärende som har missats.

Det innebär att delar av det arbete som traditionellt har krävt många timmar av jurister kan flyttas över till AI. Samtidigt är Junestrand noga med att utvecklingen av verktyget inte handlar om att ersätta advokaten.



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Legora ska hantera det som inte varit möjligt tidigare

”Det behövs en person bakom ratten som har omdömet och erfarenheten att förstå vad som kommer ut ur AI och sedan fatta bra beslut utifrån det”, säger Junestrand till i intervjun med Børsen.

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Juristen måste, menar han, fortfarande kunna förstå resultatet, upptäcka fel och avgöra hur informationen ska användas.

I intervjun framhåller Junestrand också att Legora inte bara ska ersätta arbetsuppgifter som advokater redan gör. Hans syn är att tekniken kan göra det möjligt att hantera juridiska problem som tidigare inte varit ekonomiskt eller praktiskt möjliga att hantera.

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