Det råder värmebölja i stora delar av Europa. Det har fått den viktiga floden Rhen att tappa mycket vatten.
Torka i jättefloden – kan stoppa europeiska leveranser
Den pågående värmeböljan i Europa har sänkt vattennivån i floden Rhen till nivåer som kraftigt begränsar godstrafiken.
Utvecklingen riskerar att störa bränsleförsörjningen i stora delar av Västeuropa och öka kostnaderna för industrin, varnar experter.
Vid den viktiga mätpunkten Kaub i Tyskland kan pråmar som transporterar diesel nu endast lasta omkring 45 procent av sin normala kapacitet.
Lär sjunka ännu mer
Prognoser pekar dessutom på att vattennivån kommer att fortsätta sjunka under den kommande veckan, vilket väntas minska lastkapaciteten ytterligare, skriver El Economista.
Rhen är en av Europas viktigaste transportleder och en central livsnerv för den tyska industrin. Under 2024 utgjorde oljeprodukter mer än en femtedel av allt gods som transporterades på floden.
Låga vattennivåer innebär därför inte bara förseningar i logistiken utan riskerar också att störa leveranser av råvaror och energi till industrier i flera europeiska länder.
Problemen uppstår samtidigt som energimarknaden redan präglas av osäkerhet efter konflikten i Mellanöstern och tidigare störningar i transporterna genom Hormuzsundet.
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Låga vattennivåer påverkar
De begränsade transportmöjligheterna på Rhen har dessutom bidragit till kraftigt stigande fraktkostnader för oljeprodukter mellan hamnarna i Amsterdam, Rotterdam och Antwerpen samt Basel.
Forskning från Kielinstitutet visar att perioder med exceptionellt låga vattennivåer får betydligt större ekonomiska konsekvenser än transportsektorns storlek motiverar.
En månad med mycket lågt vattenstånd kan minska den tyska industriproduktionen med omkring en procent.
Under den svåra torkan 2018 uppskattas effekten ha motsvarat ett produktionsbortfall på omkring 0,4 procent av landets BNP.
Svårt att ersätta helt
En viktig förklaring är att väg- och järnvägstransporter endast i begränsad utsträckning kan ersätta den kapacitet som försvinner från flodtrafiken.
När leveranser av kol, olja, kemikalier och andra insatsvaror försenas påverkas stora delar av industrins leveranskedjor.
Flera ekonomer varnar samtidigt för att norra Europa är sämre rustat för återkommande värmeböljor än länder längre söderut.
Infrastruktur, bostäder och arbetsplatser har byggts för ett kallare klimat, vilket gör att extrem värme får större ekonomiska konsekvenser än tidigare.
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