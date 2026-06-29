Torka i jättefloden – kan stoppa europeiska leveranser

Den pågående värmeböljan i Europa har sänkt vattennivån i floden Rhen till nivåer som kraftigt begränsar godstrafiken.

Utvecklingen riskerar att störa bränsleförsörjningen i stora delar av Västeuropa och öka kostnaderna för industrin, varnar experter.

Vid den viktiga mätpunkten Kaub i Tyskland kan pråmar som transporterar diesel nu endast lasta omkring 45 procent av sin normala kapacitet.

Lär sjunka ännu mer

Prognoser pekar dessutom på att vattennivån kommer att fortsätta sjunka under den kommande veckan, vilket väntas minska lastkapaciteten ytterligare, skriver El Economista.

Rhen är en av Europas viktigaste transportleder och en central livsnerv för den tyska industrin. Under 2024 utgjorde oljeprodukter mer än en femtedel av allt gods som transporterades på floden.

Låga vattennivåer innebär därför inte bara förseningar i logistiken utan riskerar också att störa leveranser av råvaror och energi till industrier i flera europeiska länder.

Problemen uppstår samtidigt som energimarknaden redan präglas av osäkerhet efter konflikten i Mellanöstern och tidigare störningar i transporterna genom Hormuzsundet.

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