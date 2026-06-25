25 juni
2026

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Makro

Här är länderna där matkassen kostar hälften

Kvinna som handlar mat i en butik.
Karin Andersen

Karin Andersen

Svenska matpriser är höga. Men i sommar kan du äta billigare – mycket billigare. I delar av Europa kostar många vardagsvaror betydligt mindre än i Sverige.

Sverige ligger 28,4 procent över EU‑snittet när man jämför prisnivåer för varor och tjänster. I vardagen märks det tydligast i matkassen som ligger i den övre delen av Europas prisskala.

Men för svenskar som semestrar i flera länder i Syd- och Östeuropa kan kostnaderna för mat och andra vardagsinköp bli betydligt lägre.

Läs mer: Matpriserna stiger – dyrare än på tre år – Realtid

Östeuropa har den billigaste matkassen

I Rumänien är prisnivån betydligt lägre än i Sverige, vilket gör att många livsmedel och vardagsvaror kostar avsevärt mindre.

Fortsätter man vidare mot Bulgarien blir kontrasten ännu tydligare. En familj som letar reavaror hemma kan få kostnaderna för vardagsvaror och mat att gå ihop utan att behöva kompromissa.

Och i Nordmakedonien, som ligger allra lägst i Eurostats jämförelse, är prisläget så långt från det svenska att det nästan känns som att handla i en annan tid.

Läs mer: Här har det blivit dyrast att handla mat – stora skillnader mellan kedjor  – Dagens PS

Även södra Europa erbjuder billigare mat

Även mer välkända semestermål erbjuder en märkbar lättnad. I både Spanien och Portugal ligger matpriserna under EU‑snittet.

Här landar frukostvaror och enklare vardagsinköp på nivåer som kan göra semestern mindre ekonomiskt laddad. Det är inte gratis – men det är betydligt mer rimligt än hemma.

Läs också: FN varnar: Matpriserna ökar redan – väntas fortsätta – Realtid

Så skiljer sig prisnivåerna i Europa

Det är stora skillnader mellan Europas prisnivåer för konsumentvaror och tjänster, rapporterar Euronews. I listan nedan syns resmål som sticker ut åt båda håll:

Island: 183,7 (83,7 % över EU‑snittet)

Schweiz: 181 (81 % över)

Danmark: 140,2 (40,2 % över)

Irland: 139,6 (39,6 % över)

Norge: 138,4 (38,4 % över)

Sverige: 128,4 (28,4 % över)

Finland: 126,1 (26,1 % över)

Nederländerna: 120,4

Österrike: 119

Belgien: 118,1

Tyskland: 109,1 (9,1 % över)

Frankrike: 106,4 (strax över snittet)

Italien: 98 (strax under snittet)

Spanien: 91,1 (8,9 % under)

Kroatien: 76,3 (klart under)

Grekland: 84 (under)

Portugal: 85,3 (under)

Polen: 71,1 (lågt)

Ungern: 71,6 (lågt)

Albanien: 65,7 (lågt)

Serbien: 62,5 (lågt)

Montenegro: 61 (lågt)

Bulgarien: 60 (mycket lågt)

Rumänien: 58,9 (mycket lågt)

Bosnien: 55,7 (mycket lågt)

Turkiet: 52,2 (mycket lågt)

Nordmakedonien: 49,7 (lägst i Europa)

Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

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