Här är länderna där matkassen kostar hälften

Sverige ligger 28,4 procent över EU‑snittet när man jämför prisnivåer för varor och tjänster. I vardagen märks det tydligast i matkassen som ligger i den övre delen av Europas prisskala.

Men för svenskar som semestrar i flera länder i Syd- och Östeuropa kan kostnaderna för mat och andra vardagsinköp bli betydligt lägre.

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Östeuropa har den billigaste matkassen

I Rumänien är prisnivån betydligt lägre än i Sverige, vilket gör att många livsmedel och vardagsvaror kostar avsevärt mindre.



Fortsätter man vidare mot Bulgarien blir kontrasten ännu tydligare. En familj som letar reavaror hemma kan få kostnaderna för vardagsvaror och mat att gå ihop utan att behöva kompromissa.



Och i Nordmakedonien, som ligger allra lägst i Eurostats jämförelse, är prisläget så långt från det svenska att det nästan känns som att handla i en annan tid.

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