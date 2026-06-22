Har du något av de här lösenorden? Då ökar risken att bli hackad

Ett svagt lösenord behöver inte vara en komplicerad säkerhetslucka – ibland räcker det att någon provar de vanligaste kombinationerna. Lösenord som bygger på enkla sifferföljder eller vanliga ord hör till de mest utsatta.

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De vanligaste lösenorden är också de farligaste

Enligt PCtidningen har säkerhetsföretaget Nordpass sammanställt en lista över några av de mest osäkra lösenorden. Liknande lösenord förekommer även i Sverige. Om ditt finns med är det dags att byta.

secret

123456

password

qwerty123

qwerty1

123456789

password1

12345678

12345

abc123

qwerty

iloveyou

Password

baseball

1234567

111111

princessa

football

monkey

sunshine

Även personliga varianter, som namn, födelseår eller enkla kombinationer, kan göra det lättare för någon att ta sig in på ett konto.

Ett lösenordsbyte räcker inte alltid

Att byta lösenord är en bra början, men skyddar inte mot alla typer av digitala bedrägerier. Många attacker sker i dag genom att bedragare lurar användare att själva lämna ifrån sig uppgifter via falska mejl, sms eller inloggningssidor.

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Så gör du ditt konto svårare att ta över

Det bästa skyddet är att använda långa och unika lösenord som inte återanvänds på flera tjänster. Ett lösenord som läcker från en tjänst kan annars ge angripare tillgång till fler konton.

Tvåfaktorsautentisering ger ett extra säkerhetslager genom att en inloggning kräver ytterligare en kontroll utöver lösenordet.

Tillsammans med försiktighet kring länkar, meddelanden och oväntade inloggningsförfrågningar minskar risken att konton kapas.

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