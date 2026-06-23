Tömda oljelager punkterar hoppet om snabb normalisering efter Iranavtalet

Trots att trafiken genom Hormuz nu gradvis återupptas är marknaden långt ifrån normal. De globala oljelagren har tömts i snabb takt under krisen, och flera analytiker varnar för att nivåerna närmar sig kritiskt låga gränser.



Jeff Currie på Carlyle Group slog redan i maj fast att delar av världen riskerar att nå så låga nivåer att det är svårt att upprätthålla drift.

OilPrice hänvisar till Bloomberg-rapportering där analytiker beskriver hur månader av höga energipriser satt spår i både infrastruktur och oljeimporterande ekonomier.

Även försäkringsbolagen bromsar återstarten. Enligt Xavier Tang, analytiker på Vortexa, krävs att försäkringsgivare återvänder innan produktion och raffinaderier kan komma igång igen.

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USA:s oljelager pressas mot driftgränsen

I USA har oljelagren minskat med 52 miljoner fat på nio veckor, enligt API. OilPrice hänvisar till Wall Street Journal och uppger att Cushing ligger kring 21 miljoner fat, en nivå där operatörer kan börja möta praktiska begränsningar.



Liknande uttömning sker globalt, vilket gör att lagren behöver återställas samtidigt som marknaden är långt ifrån tillbaka i normal drift.

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Rederier och försäkringsbolag avvaktar

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Trots fredssamtalen är varken försäkringsbolag eller rederier redo att återgå till normal trafik.

”Vi ser inga stora rederier ändra sin hållning”, säger Anoop Singh, forskningschef på Oil Brokerage Ltd, enligt Bloomberg.



Osäkerheten kring avtalets faktiska innehåll gör att många väntar in mer klarhet innan de återupptar full verksamhet.

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