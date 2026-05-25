Överleva eller efterlevnad? Den förlorade säkerhetsaspekten 

Det är lätt att ta internet för givet. För de allra flesta är det en osynlig infrastruktur som bara ska finnas där. Men för Patrik Fältström, mer känd under signaturen ”paf”, är nätets beståndsdelar en livslång gärning.

Han har varit med sedan den svenska internethistoriens barndom på 1980-talet, hjälpte till att bygga upp det akademiska nätet Sunet och var 1991 med och grundade Swipnet, Sveriges första kommersiella internetleverantör.

Idag arbetar han som senior säkerhetskonsult på Netnod. När han analyserar det nuvarande säkerhetsläget är domen hård. Det svenska samhället har drabbats av en farlig acceptans gentemot digitala brister.

”Vi har en massa regelverk som du ska efterleva. Om du tillhandahåller finansiella tjänster är det Dora-direktivet, och för andra samhällsviktiga funktioner är det NIS2-direktivet. Men ingen av dem ställer egentligen krav på att din funktionalitet ska finnas. De ställer krav på att du arbetar på rätt sätt”, säger han i en intervju med Realtid.

Läs mer:

Kodaren som når miljarder – från vinden i Huddinge

paf har varit med sedan den svenska internethistoriens barndom på 1980-talet, hjälpte till att bygga upp det akademiska nätet Sunet och var 1991 med och grundade Swipnet, Sveriges första kommersiella internetleverantör. (Foto: paf / Privat)

Regelefterlevnad istället för att överleva

Patrik Fältström menar att det skapar en farlig illusion. I en marknadsekonomi där driftkostnader ständigt pressas uppstår en direkt konflikt mellan att uppfylla legala regelverk och att bygga motståndskraft.

ANNONS

”Om du har en resursbrist och en kamp mellan ’ska vi göra regelefterlevnad eller ska vi överleva?’, då tänker man att det är rätt liten risk att det blir krig i Sverige så vi behöver inte ha så bra funktioner. Det viktiga är att vi följer reglerna, för där kan vi få böter”, förklarar han.

När det hävdas att tvingande direktiv och hot om stora bötesbelopp automatiskt leder till ökad säkerhet, slår Patrik Fältström bakut. Regelefterlevnad är inte detsamma som leveranssäkerhet. Man kan uppfylla alla dokumentationskrav till punkt och pricka, men ändå stå helt handfallen när systemen slocknar.

”Då höjer man kraven på att faktiskt efterleva reglerna, men om det då inte leder till att produkten levereras så spelar det ingen roll. Då är det ju fortfarande inte överlevnaden som är det viktigaste”.

Regelefterlevnad är viktigt, men vi måste börja med överlevnad, och se till att vi överlever genom att arbeta på rätt sätt.