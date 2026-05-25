25 maj
2026

Överlevnad eller efterlevnad?

Norska oljefonden säljer av miljarder i svenska aktier

Nicolai Tangen, Norska oljefondens chef. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/TT)
Johan Colliander

Den norska oljefonden har nettosålt svenska aktier för drygt 6 miljarder kronor under april. Bland de avyttrade innehaven finns nätmäklaren Nordnet (börskurs Nordnet), hygienbolaget Essity (börskurs Essity) och spelbolaget Embracer.

Det framgår av data från ägardatatjänsten Holdings, som EFN uppmärksammat.

Government Pension Fund Global, mer känt som den norska oljefonden, förvaltar i dag tillgångar på cirka 21 000 miljarder kronor och har innehav i drygt 7 000 bolag världen över.

På den svenska börsen uppgår fondens totala investeringar till 290 miljarder kronor, enligt Holdings. Det största innehavet är i läkemedelsbolaget AstraZeneca, värderat till 59 miljarder kronor, följt av stora poster i ABB, Atlas Copco och Nordea.

Nordnet och Essity bland försäljningarna

Trots det breda innehavet på Stockholmsbörsen har fonden alltså nyligen legat på säljsidan.

I Nordnet avyttrade oljefonden 7,7 miljoner aktier under april, till ett värde av 2,5 miljarder kronor.

I Essity såldes 7,1 miljoner aktier för 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 40 procent av innehavet.

Utöver det tömde fonden under april hela sin position i Embracer, en aktie som länge varit populär bland svenska småsparare.

Innehaven i gruvutrustaren Epiroc och mätteknikbolaget Hexagon har också skurits ned.

Turbulent kvartal

Försäljningarna sker mot bakgrund av ett turbulent inledning på 2026 för fonden.

Under det första kvartalet backade värdet med 1 270 miljarder norska kronor, drivet av nedgången i amerikanska techaktier till följd av USA:s attack mot Iran och en bred AI-frossa på marknaderna.

”Resultatet speglar ett kvartal med utmanande marknadsförhållanden. Vi såg begränsad påverkan på räntebärande tillgångar och fastigheter, men det var nedgången i aktier, särskilt bland stora amerikanska teknikbolag, som avgjorde utfallet, sa fondens vice vd Trond Grande i en kommentar.

AI-exponering väcker frågor

Oljefonden har också en stor exponering mot AI-bolag, vars värderingar stigit kraftigt de senaste åren. Fondens egna riskscenarier pekar på att en bred AI-korrigering skulle kunna sänka fondvärdet med upp till en tredjedel, motsvarande närmare 7 000 miljarder kronor.

Fondens vd Nicolai Tangen har sagt att man saknar en tydlig uppfattning om huruvida det faktiskt rör sig om en bubbla. Fondens AI-chef Stian Kirkeberg har å sin sida tonat ned oron.

”Jag är inte jätteorolig”, sade Kirkeberg till norska nyhetsbyrån NTB.

