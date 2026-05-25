Norska oljefonden säljer av miljarder i svenska aktier

Det framgår av data från ägardatatjänsten Holdings, som EFN uppmärksammat.

Government Pension Fund Global, mer känt som den norska oljefonden, förvaltar i dag tillgångar på cirka 21 000 miljarder kronor och har innehav i drygt 7 000 bolag världen över.

På den svenska börsen uppgår fondens totala investeringar till 290 miljarder kronor, enligt Holdings. Det största innehavet är i läkemedelsbolaget AstraZeneca, värderat till 59 miljarder kronor, följt av stora poster i ABB, Atlas Copco och Nordea.

Nordnet och Essity bland försäljningarna

Trots det breda innehavet på Stockholmsbörsen har fonden alltså nyligen legat på säljsidan.

I Nordnet avyttrade oljefonden 7,7 miljoner aktier under april, till ett värde av 2,5 miljarder kronor.

I Essity såldes 7,1 miljoner aktier för 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 40 procent av innehavet.

Utöver det tömde fonden under april hela sin position i Embracer, en aktie som länge varit populär bland svenska småsparare.

Innehaven i gruvutrustaren Epiroc och mätteknikbolaget Hexagon har också skurits ned.