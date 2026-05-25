Den norska oljefonden har nettosålt svenska aktier för drygt 6 miljarder kronor under april. Bland de avyttrade innehaven finns nätmäklaren Nordnet (börskurs Nordnet), hygienbolaget Essity (börskurs Essity) och spelbolaget Embracer.
Norska oljefonden säljer av miljarder i svenska aktier
Det framgår av data från ägardatatjänsten Holdings, som EFN uppmärksammat.
Government Pension Fund Global, mer känt som den norska oljefonden, förvaltar i dag tillgångar på cirka 21 000 miljarder kronor och har innehav i drygt 7 000 bolag världen över.
På den svenska börsen uppgår fondens totala investeringar till 290 miljarder kronor, enligt Holdings. Det största innehavet är i läkemedelsbolaget AstraZeneca, värderat till 59 miljarder kronor, följt av stora poster i ABB, Atlas Copco och Nordea.
Nordnet och Essity bland försäljningarna
Trots det breda innehavet på Stockholmsbörsen har fonden alltså nyligen legat på säljsidan.
I Nordnet avyttrade oljefonden 7,7 miljoner aktier under april, till ett värde av 2,5 miljarder kronor.
I Essity såldes 7,1 miljoner aktier för 1,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 40 procent av innehavet.
Utöver det tömde fonden under april hela sin position i Embracer, en aktie som länge varit populär bland svenska småsparare.
Innehaven i gruvutrustaren Epiroc och mätteknikbolaget Hexagon har också skurits ned.
Turbulent kvartal
Försäljningarna sker mot bakgrund av ett turbulent inledning på 2026 för fonden.
Under det första kvartalet backade värdet med 1 270 miljarder norska kronor, drivet av nedgången i amerikanska techaktier till följd av USA:s attack mot Iran och en bred AI-frossa på marknaderna.
”Resultatet speglar ett kvartal med utmanande marknadsförhållanden. Vi såg begränsad påverkan på räntebärande tillgångar och fastigheter, men det var nedgången i aktier, särskilt bland stora amerikanska teknikbolag, som avgjorde utfallet, sa fondens vice vd Trond Grande i en kommentar.
AI-exponering väcker frågor
Oljefonden har också en stor exponering mot AI-bolag, vars värderingar stigit kraftigt de senaste åren. Fondens egna riskscenarier pekar på att en bred AI-korrigering skulle kunna sänka fondvärdet med upp till en tredjedel, motsvarande närmare 7 000 miljarder kronor.
Fondens vd Nicolai Tangen har sagt att man saknar en tydlig uppfattning om huruvida det faktiskt rör sig om en bubbla. Fondens AI-chef Stian Kirkeberg har å sin sida tonat ned oron.
”Jag är inte jätteorolig”, sade Kirkeberg till norska nyhetsbyrån NTB.