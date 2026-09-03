Norge har beslagtagit ett ryskägt fartyg i kolgruvesamhället Barentsburg på Svalbard. Formellt handlar det om en indrivning av en skiljedom på 4,2 miljarder dollar. I praktiken har Ukrainas jakt på ryska tillgångar nått en av Europas mest laddade platser.
Norge beslagtar ryskt fartyg på Svalbard – Ukraina vill ha betalt
Fartyget Professor Molchanov beslagtogs på onsdagen av Sysselmesteren, Norges högsta representant på Svalbard, just på Svalbard, efter beslut i Nord-Troms og Senja tingrett tidigare i veckan.
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Sysselmester Lars Fause, som har polismyndighet på ögruppen, har beslutat att fartyget inte får lämna kajen tills domstolen eller hans eget kontor säger annat, skriver Euronews.
Passagerare och besättning hanteras separat av norska myndigheter, i samarbete med det ryska statliga gruvbolaget Arktikugol som driver Barentsburg.
Platsen är knappast oladdad
Barentsburg är ett ryskt samhälle på norskt territorium, en kvarleva av Svalbardtraktaten från 1920 som ger signatärstaterna lika rätt till näringsverksamhet på ögruppen.
Kolbrytningen har tappat sin ekonomiska betydelse, men den ryska närvaron har blivit desto viktigare som strategisk position.
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Säkerhetsbedömare har återkommande pekat ut Svalbard som en möjlig arena för ryska provokationer, och varnat för att ögruppen kan användas som förevändning för mer långtgående agerande.
Professor Molchanov, byggt i Finland på 1980-talet, går officiellt expeditionskryssningar till Svalbard. Enligt NRK har fartyget också använts i ryska hybridoperationer.
En nota Moskva vägrar betala
Bakgrunden är en skiljedom från Permanenta skiljedomstolen i Haag 2023. Domstolen slog fast att Ryssland ska ersätta Naftogaz och sex närstående bolag för de energitillgångar som exproprierades vid annekteringen av Krim 2014, gasfält, ledningar och svartahavsproducenten Chornomornaftogaz.
Det utestående kapitalbeloppet ligger på omkring 4,22 miljarder dollar, motsvarande cirka 3,64 miljarder euro. Med ränta och kostnader kan notan landa nära 5 miljarder dollar. Ryssland har inte betalat.
”Ryssland kan inte undkomma ansvar bara genom att vägra följa en internationell skiljedom”, säger Naftogaz tillförordnade vd Sergii Fedorenko, som kallar beslaget ytterligare ett steg mot upprättelse.
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Naftogaz företräds i Norge av Wikborg Rein, med Covington & Burling som internationellt ombud. Domen hade erkänts som verkställbar i Norge redan före veckans beslut.
Verkställighetsprocesser pågår i ett tiotal jurisdiktioner, och ryska tillgångar har tidigare beslagtagits i Finland och Frankrike. Enligt Reuters överklagar Ryssland det norska beslutet med hänvisning till att man inte delgivits.
Två spår mot samma pengar
Naftogaz-processen är juridiskt skild från EU:s hantering av de frysta ryska centralbankstillgångarna, men de landar i samma politiska landskap och Ukraina driver båda spåren parallellt.
Sverige har tillsammans med Nederländerna, Spanien och Polen krävt att nya vägar prövas för att komma åt de omkring 210 miljarder euro som ligger frysta inom unionen, sedan decemberuppgörelsen om ett lån på 90 miljarder euro visat sig otillräcklig.
I augusti frigjorde EU-kommissionen ytterligare 1,4 miljarder euro i avkastning från tillgångarna.