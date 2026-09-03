Norge beslagtar ryskt fartyg på Svalbard – Ukraina vill ha betalt

Fartyget Professor Molchanov beslagtogs på onsdagen av Sysselmesteren, Norges högsta representant på Svalbard, just på Svalbard, efter beslut i Nord-Troms og Senja tingrett tidigare i veckan.

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Sysselmester Lars Fause, som har polismyndighet på ögruppen, har beslutat att fartyget inte får lämna kajen tills domstolen eller hans eget kontor säger annat, skriver Euronews.

Passagerare och besättning hanteras separat av norska myndigheter, i samarbete med det ryska statliga gruvbolaget Arktikugol som driver Barentsburg.

Platsen är knappast oladdad

Barentsburg är ett ryskt samhälle på norskt territorium, en kvarleva av Svalbardtraktaten från 1920 som ger signatärstaterna lika rätt till näringsverksamhet på ögruppen.

Kolbrytningen har tappat sin ekonomiska betydelse, men den ryska närvaron har blivit desto viktigare som strategisk position.

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Säkerhetsbedömare har återkommande pekat ut Svalbard som en möjlig arena för ryska provokationer, och varnat för att ögruppen kan användas som förevändning för mer långtgående agerande.

Professor Molchanov, byggt i Finland på 1980-talet, går officiellt expeditionskryssningar till Svalbard. Enligt NRK har fartyget också använts i ryska hybridoperationer.