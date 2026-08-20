Norsk oljevarning: Fallet kan gå fortare än väntat

Vartannat år publicerar Sokkeldirektoratet en genomgång av resurserna på den norska sockeln och möjliga utvecklingsbanor fram till 2050.

Missa inte: Norge kan utvinna 700 miljoner fat – men tiden rinner ut. Realtid

Slutsatsen den här gången är att den låga resurstillväxten det senaste decenniet gör att det sedan länge varslade produktionsfallet nu är på väg att bli verklighet.

”Om vi inte lyckas få till alla de här sakerna samtidigt kan fallet gå fortare än någon föreställer sig”, säger Torgeir Stordal, direktör på Sokkeldirektoratet enligt tidningen.

Färre brunnar och färre aktörer

Direktoratet vill se mer prospektering, inte bara nära befintlig infrastruktur utan även i mindre utforskade områden som Barents hav.

Läs även: Trump till britterna: ”Sluta köp norsk olja”. Dagens PS

Antalet borrade prospekteringsbrunnar väntas i år landa på omkring 30, mot en prognos på 40 i början av året. Samtidigt har antalet aktörer på sockeln fallit tillbaka till nivåer som inte setts sedan verksamheten inleddes på 1960-talet, något direktoratet menar urholkar bredden i geologiska idéer och riskvilja.