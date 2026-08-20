Ett brantare fall i den norska oljeproduktionen närmar sig och kan gå fortare än väntat om inte prospekteringen tar fart. Det varnar norska Sokkeldirektoratet i sin nya resursrapport.
Norsk oljevarning: Fallet kan gå fortare än väntat
Vartannat år publicerar Sokkeldirektoratet en genomgång av resurserna på den norska sockeln och möjliga utvecklingsbanor fram till 2050.
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Slutsatsen den här gången är att den låga resurstillväxten det senaste decenniet gör att det sedan länge varslade produktionsfallet nu är på väg att bli verklighet.
”Om vi inte lyckas få till alla de här sakerna samtidigt kan fallet gå fortare än någon föreställer sig”, säger Torgeir Stordal, direktör på Sokkeldirektoratet enligt tidningen.
Färre brunnar och färre aktörer
Direktoratet vill se mer prospektering, inte bara nära befintlig infrastruktur utan även i mindre utforskade områden som Barents hav.
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Antalet borrade prospekteringsbrunnar väntas i år landa på omkring 30, mot en prognos på 40 i början av året. Samtidigt har antalet aktörer på sockeln fallit tillbaka till nivåer som inte setts sedan verksamheten inleddes på 1960-talet, något direktoratet menar urholkar bredden i geologiska idéer och riskvilja.
Motorn bakom fonden
Minskade intäkter i oljefonden kan få effekter även för Sverige. Oljepengar är samma pengar som byggt upp en av Stockholmsbörsens tyngsta ägare.
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De statliga oljeintäkterna är det som göder Statens pensjonsfond utland, mer känt som Oljefonden, och fonden är i sin tur en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.
Den svenska aktieportföljen uppgår till omkring 290 miljarder kronor, med läkemedelsbolaget AstraZeneca som största innehav följt av bland andra ABB, Atlas Copco och Nordea.
Växer på eget innehav
Ett strukturellt brantare produktionsfall pekar därmed mot lägre framtida oljeintäkter till fonden på lång sikt.
Samtidigt bör kopplingen inte överdrivas. Fonden har vuxit sig så stor att den numera främst växer på avkastningen från sina innehav snarare än på nya inbetalningar från oljesektorn.
På kortare sikt har fonden dessutom rört sig i motsatt riktning i Sverige. Under 2026 har den legat på säljsidan och dragit ner i bland annat Essity, Nordnet och speljätten Embracer, som lämnats helt.
För svenska bolag med fonden som storägare, och för de sparare som sitter på norska oljeaktier, är signalen från Oslo att den norska oljeåldern går in i en nedförsbacke vars branthet ännu är osäker.