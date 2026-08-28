EU:s nya drag skakar grannländerna – riskerar stängas ute

Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein har under decennier accepterat stora delar av EU:s regelverk och betalat miljardbelopp till europeiska program i utbyte mot marknadstillträde.

Nu sätts den modellen under press när EU svarar på konkurrensen från Kina och USA med subventioner, tullar och krav på europeiskt innehåll, rapporterar Financial Times.

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Schweiz statssekretariat för ekonomiska frågor, Seco, säger till tidningen att EU-initiativen i allt högre grad byggs kring ”Made in EU”-krav, och att nya åtgärder borde ta hänsyn till hela de europeiska värdekedjorna om Bryssel vill stärka kontinentens motståndskraft.

Enligt schweiziska tjänstemän är problemen oftast oavsiktliga snarare än diskriminerande, men Bern måste ingripa allt oftare för att inte behandlas som vilket tredjeland som helst.

Stålskyddet skiljer på grannarna

Skillnaden syns tydligt i EU:s nya stålskydd, som trädde i kraft den 1 juli med lägre importkvoter och kraftigt höjd tull utanför kvot.

Där undantas Norge, Island och Liechtenstein uttryckligen med hänvisning till EES-avtalet, enligt EU-kommissionens Access2Markets. Schweiz får inget motsvarande undantag.

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Norge har å sin sida drabbats på annat håll. I november förra året beslutade medlemsstaterna att införa globala skyddsåtgärder på ferrolegeringar, en central insatsvara i stålproduktionen, och att låta dem omfatta även Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa då att regeringen är oenig med EU och anser att EES-avtalet utesluter sådana åtgärder mot Norge. Skälet till att undantaget uteblev är att ferrolegeringar inte omfattas av EES-avtalets bestämmelser om fri rörlighet.