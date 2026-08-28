Lånet räcker inte: Sverige vill nå Rysslands 210 frysta miljarder

Därmed återuppväcks en strid som decemberuppgörelsen om ett lån på 90 miljarder euro var tänkt att avsluta.

I brevet skriver de fyra länderna rakt ut att de 90 miljarderna inte kommer att räcka, rapporterar Euronews.

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Detta efter att mycket politiskt kapital lagts på att få kreditlinjen på plats, den första utbetalningen gjordes så sent som i juni.

Bakgrunden är Ukrainas växande finansieringsbehov. President Volodymyr Zelenskyj varnade tidigare i veckan för att försvarsministeriet står inför ett underskott på 27 miljarder dollar, motsvarande cirka 23 miljarder euro, och pekade ut två möjliga lösningar: att EU tidigarelägger delar av lånet eller att man går på tillgångarna.

Tidsfönstret krymper

Timingen är knappast slumpmässig.

Nästa år hålls val i fyra av unionens största medlemsländer, Frankrike, Italien, Spanien och Polen, och den svenskledda gruppen bedömer att frågan måste drivas nu, innan valkalendern gör varje större EU-beslut omöjligt.

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Samtidigt är den politiska kartan i stort sett oförändrad sedan december. Ungern står kvar utanför lånet, och en högt uppsatt EU-tjänsteman säger till Euronews att invändningarna från flera medlemsländer ligger fast. En diplomat beskriver det som svårt att se hur upplägget skulle fungera bättre den här gången, eftersom juridiken ser likadan ut.