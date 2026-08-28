Sverige har tillsammans med Nederländerna, Spanien och Polen skickat ett brev till EU-kommissionen med krav på att nya vägar prövas för att använda de omkring 210 miljarder euro i ryska centralbankstillgångar som ligger frysta inom unionen.
Lånet räcker inte: Sverige vill nå Rysslands 210 frysta miljarder
Därmed återuppväcks en strid som decemberuppgörelsen om ett lån på 90 miljarder euro var tänkt att avsluta.
I brevet skriver de fyra länderna rakt ut att de 90 miljarderna inte kommer att räcka, rapporterar Euronews.
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Detta efter att mycket politiskt kapital lagts på att få kreditlinjen på plats, den första utbetalningen gjordes så sent som i juni.
Bakgrunden är Ukrainas växande finansieringsbehov. President Volodymyr Zelenskyj varnade tidigare i veckan för att försvarsministeriet står inför ett underskott på 27 miljarder dollar, motsvarande cirka 23 miljarder euro, och pekade ut två möjliga lösningar: att EU tidigarelägger delar av lånet eller att man går på tillgångarna.
Tidsfönstret krymper
Timingen är knappast slumpmässig.
Nästa år hålls val i fyra av unionens största medlemsländer, Frankrike, Italien, Spanien och Polen, och den svenskledda gruppen bedömer att frågan måste drivas nu, innan valkalendern gör varje större EU-beslut omöjligt.
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Samtidigt är den politiska kartan i stort sett oförändrad sedan december. Ungern står kvar utanför lånet, och en högt uppsatt EU-tjänsteman säger till Euronews att invändningarna från flera medlemsländer ligger fast. En diplomat beskriver det som svårt att se hur upplägget skulle fungera bättre den här gången, eftersom juridiken ser likadan ut.
Euroclear i centrum
För finansmarknaden är det Belgien och värdepapperscentralen Euroclear som är den avgörande punkten. Euroclear förvarar 185 av de 210 miljarderna och har genomgående varnat för att en användning av kapitalbeloppet riskerar att driva utländska investerare bort från euroområdet.
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Belgiens premiärminister Bart De Wever har hävdat att upplägget kan uppfattas som konfiskation av statliga tillgångar, vilket strider mot folkrätten.
Euroclear befinner sig dessutom mitt i en juridisk konflikt med den ryska centralbanken. Bolaget förlorade i somras sitt överklagande i rysk domstol och har i sin tur stämt centralbanken i Belgien.
Något skadestånd lär aldrig betalas ut, men processerna ger Ryssland en förhandlingsbricka.
Räntan flödar – kapitalet ligger still
Ett tredje hinder är ECB, som förra året avböjde att ställa upp med nödlikviditet om ett tillgångsupplägg skulle spricka finansiellt. Motståndarsidan använde beskedet flitigt i december.
Avkastningen på tillgångarna fortsätter däremot att flöda. I augusti aviserade kommissionen ytterligare 1,4 miljarder euro till Ukraina från just de frysta medlens ränta.