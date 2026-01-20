Nato i kris: Trumps krav på Grönland gynnar Ryssland

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov uttalade på tisdagen att Grönland inte är ”en naturlig del” av Danmark och att problemet med tidigare kolonialterritorier blir allt mer akut, rapporterar Reuters.

Samtidigt betonade han att Ryssland inte har något intresse av att lägga sig i Grönlands angelägenheter. Han säger också att Washington är medveten om att Moskva själv inte har några planer på att ta kontroll över ön.

President Donald Trump har upprepat gånger krävt att USA ska få full kontroll över Grönland av nationella säkerhetsskäl.

I lördags tillkännagav han tullsatser på import från europeiska allierade som motsätter sig ett potentiellt amerikanskt övertagande av det danska territoriet.

Kreml hyllar Trump – med dubbla budskap

Den ryska regeringstidningen Rossiyskaya Gazeta har publicerat en artikel full av beröm för Trump och kritik mot europeiska ledare som motsätter sig en amerikansk annektering av Grönland, skriver BBC.

Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump i mitten, även med USA:s utrikesminister Marco Rubio längst till höger och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov längst till vänster. (Foto: Sergei Bobylev/Kremlin Pool Photo via AP/TT)

Tidningen skriver att om Trump lyckas annektera Grönland till den 4 juli 2026. Dagen då USA firar 250-årsdagen av självständighetsförklaringen, kommer han att gå till historien som en person som hävdade USA:s storhet.

”Europa befinner sig i totalt vanmakt och, för att vara ärlig, är det ett nöje att se detta”, skriver den ryska tabloidtidningen Moskovsky Komsomolets enligt BBC.

CNN:s Matthew Chance menar att det länge har varit en strategi för Kreml att driva en permanent kil mellan USA och Europa för att dela och försvaga sina traditionella motståndare i väst.

Att Nato, som i 80 år har varit en skyddsmur mot ryska hot, nu riskerar att implodera över Grönlandsfrågan ses som en potential triumf för Moskva.