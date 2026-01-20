Donald Trumps krav på kontroll över Grönland skapar splittring inom Nato och försvagar den västliga alliansen. Något som Moskva ser som en stor vinst. Men Kreml uttrycker samtidigt oro över den amerikanske presidentens oförutsägbara agerande.
Nato i kris: Trumps krav på Grönland gynnar Ryssland
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov uttalade på tisdagen att Grönland inte är ”en naturlig del” av Danmark och att problemet med tidigare kolonialterritorier blir allt mer akut, rapporterar Reuters.
Samtidigt betonade han att Ryssland inte har något intresse av att lägga sig i Grönlands angelägenheter. Han säger också att Washington är medveten om att Moskva själv inte har några planer på att ta kontroll över ön.
President Donald Trump har upprepat gånger krävt att USA ska få full kontroll över Grönland av nationella säkerhetsskäl.
I lördags tillkännagav han tullsatser på import från europeiska allierade som motsätter sig ett potentiellt amerikanskt övertagande av det danska territoriet.
Kreml hyllar Trump – med dubbla budskap
Den ryska regeringstidningen Rossiyskaya Gazeta har publicerat en artikel full av beröm för Trump och kritik mot europeiska ledare som motsätter sig en amerikansk annektering av Grönland, skriver BBC.
Tidningen skriver att om Trump lyckas annektera Grönland till den 4 juli 2026. Dagen då USA firar 250-årsdagen av självständighetsförklaringen, kommer han att gå till historien som en person som hävdade USA:s storhet.
”Europa befinner sig i totalt vanmakt och, för att vara ärlig, är det ett nöje att se detta”, skriver den ryska tabloidtidningen Moskovsky Komsomolets enligt BBC.
CNN:s Matthew Chance menar att det länge har varit en strategi för Kreml att driva en permanent kil mellan USA och Europa för att dela och försvaga sina traditionella motståndare i väst.
Att Nato, som i 80 år har varit en skyddsmur mot ryska hot, nu riskerar att implodera över Grönlandsfrågan ses som en potential triumf för Moskva.
Oro för oförutsägbar amerikansk makt
Men champagnekorkarna poppar inte riktigt i Kreml ännu, skriver Chance på CNN.
Den officiella reaktionen från Moskva har varit relativt dämpad, till och med kritisk.
Kremls talesman Dmitrij Peskov sa att Trump ”agerar utanför internationell lags normer” när det gäller Grönland.
Enligt CNN kan amerikansk kontroll över Grönland ses i Moskva som ett genuint hot mot Rysslands egen dominans i Arktis.
Men Kreml har sannolikt djupare bekymmer när de, liksom resten av världen, ser Trumpadministrationen utöva till synes obegränsad militär och ekonomisk makt på ett oförutsägbart sätt.
”Att hantera en allt mer obetänksam Trump kan visa sig vara en betydande utmaning för en Kreml som är van vid att hantera en mer stabil och förutsägbar amerikansk administration”, skriver Chance.
Tabloidtidningen Moskovsky Komsomolets kommenterade oroligt, med hänvisning till Trump som ”chefsläkaren på dårhuset” och att de ”får känslan av att överläkaren på asylen också har blivit galen, och att allt har gått i kras”.
Svagare Nato gynnar Ryssland i Ukraina
Även om Moskva är försiktig, ser man tydliga fördelar i situationen.
Med Nato-alliansen inför sin största kris på decennier och den transatlantiska enheten potentiellt splittrad, kan stödet i väst för Ukrainas krigsinsats komma att vackla, vilket ger Moskva ett ännu starkare övertag på slagfältet.
EU:s utrikeschef Kaja Kallas kommenterade på X efter Trumps hot om extraordinära tullar att: ”Kina och Ryssland måste ha en högtidsdag”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
