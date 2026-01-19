Det här är EU:s "vapen" i kampen mot USA

Spänningen mellan USA och Europa eskalerar efter att president Donald Trump hotat med tullar på upp till 25 procent från den 1 februari om Danmark inte säljer Grönland senast i juni.

Nu ökar trycket på EU-ledare att ta till tuffa motåtgärder.

Otestad bazooka står redo

Det mest kraftfulla vapnet i EU:s arsenal är det så kallade anti-coercion instrument (ACI), som antogs 2023 med USA och Kina i åtanke.

Verktyget, som kommit att kallas för Bryssels ”bazooka” är utformat för att hantera situationer där tredjeländer använder ekonomiskt tvång för att påverka EU:s eller medlemsländernas beslut.

ACI tillåter EU att stänga av tillgången till den europeiska inre marknaden som representerar 500 miljoner konsumenter. Det begränsar handelslicenser och tillgång till offentliga upphandlingar.

För amerikanska tjänster betyder det att den europeiska marknaden skulle vara otillgänglig.