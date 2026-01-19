Efter Trumps hot om tullar på Danmark växer kraven på att EU ska slå tillbaka. Förutom hämndtullar på amerikanska varor, särskilt en kritisk vara, har unionen ett kraftfullt men oprövat verktyg i förrådet.
Det här är EU:s "vapen" i kampen mot USA
Spänningen mellan USA och Europa eskalerar efter att president Donald Trump hotat med tullar på upp till 25 procent från den 1 februari om Danmark inte säljer Grönland senast i juni.
Nu ökar trycket på EU-ledare att ta till tuffa motåtgärder.
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt.
Otestad bazooka står redo
Det mest kraftfulla vapnet i EU:s arsenal är det så kallade anti-coercion instrument (ACI), som antogs 2023 med USA och Kina i åtanke.
Verktyget, som kommit att kallas för Bryssels ”bazooka” är utformat för att hantera situationer där tredjeländer använder ekonomiskt tvång för att påverka EU:s eller medlemsländernas beslut.
ACI tillåter EU att stänga av tillgången till den europeiska inre marknaden som representerar 500 miljoner konsumenter. Det begränsar handelslicenser och tillgång till offentliga upphandlingar.
För amerikanska tjänster betyder det att den europeiska marknaden skulle vara otillgänglig.
Oprövat vapen med lång tidshorisont
Trots sin potential har instrumentet aldrig använts i praktiken. Processen är inte automatisk, EU-kommissionen har fyra månader på sig att bedöma fallet, varefter medlemsländerna måste besluta med kvalificerad majoritet om aktivering.
När USA hotade med tullar förra året togs möjligheten upp för att använda ”kärnvapnet”. Men verktyget flöt bara runt som idé och togs aldrig på allvar.
Detta delvis på grund av oro för hur kraftfulla motåtgärder skulle påverka den transatlantiska relationen och Europas säkerhet genom Nato, skriver Euronews. Nu kan situationen vara annorlunda.
Även länder som Tyskland och Italien har varnat för att använda verktyget för snabbt eller utan stark juridisk grund.
Hämndtullar och teknologisk hävstång
Utöver ACI har EU förberett mer traditionella motåtgärder. Europeiska ledare nu hämndtullar mot amerikanska varor till ett värde av 1 000 miljarder kronor.
Förra året tog EU fram en lista på amerikanska varor värda 93 miljarder euro som skulle kunna drabbas, inklusive bourbon, flygplanskomponenter, sojabönor och fjäderfä, produkter som skulle träffa delstater med republikanska guvernörer.
Enligt Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Cervenka bör Europa fundera på att frångå det handelsavtal som parterna tidigare ingått. Men även sälja sina enorma innehav av amerikanska statspapper för att på så vis påverka den amerikanska statsskulden.
Ett annat, lite mer kreativt drag, Cervenka föreslår är att köpa Trumps golfanläggningar i Skottland och Irland för noll euro med hänvisning till ”nationella säkerhetsintressen”. Om det inte blir av inom en viss tidsrymd hotar sanktioner.
Har nederländsk trumf på hand
Men enligt en analys i Dagens Industri har EU missat sitt starkaste kort: det holländska techbolaget ASML.
Företaget har monopol på avancerad litografiteknik som är avgörande för tillverkning av halvledare och AI-chip.
”Europas bästa förhandlingskort mot Trump-administrationen är ’det viktigaste bolaget du aldrig hört talas om'”, skriver Emanuel Sidea på Di och påpekar att ASML:s maskiner, som kostar uppemot 200 miljoner dollar styck, lyser med sin frånvaro på EU:s lista över hämndtullar.
Ett exportstopp mot USA skulle få ”enorma effekter” för amerikansk techindustri, menar Sidea.
Kina uppmanar EU att slå tillbaka
Även Kina har reagerat på situationen.
Statskontrollerade Global Times uppmanar EU att bekämpa Washingtons ”hegemoniska beteende” och kämpa för en regelbaserad internationell ordning, skriver Di.
”Europa saknar inte inflytande. Det som saknas är modet att ta farväl av det förflutna och en enad vilja att skaka av sig beroendet (av USA)”, skriver tidningen och påpekar att EU är USA:s största handelspartner.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen har varnat att ett amerikanskt övertagande av Grönland skulle innebära slutet för Nato. EU-ledare har uttryckt full solidaritet med Danmark och sagt att de inte kommer låta sig utpressas.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
