Guld och silver rusar när Trump hotar Europa

Guldpriset steg med upp till 2,1 procent till 4 690 dollar per troy ounce under måndagen. Medan silver klättrade 4,4 procent till en toppnotering på 94,08 dollar per ounce, rapporterar Financial Times.

Investerare sökte sig till säkra tillgångar mitt i den eskalerande transatlantiska krisen.

Hot om nya tullar

Spänningarna kring Grönland trappades upp under helgen när Trump meddelade att han kommer att införa 10 procent tull på varor från Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland från den 1 februari.

Tullarna kan senare höjas till 25 procent och kommer att vara i kraft tills en överenskommelse om Grönland nås.

Trump har under de senaste veckorna använt allt mer aggressiv retorik kring Grönland, som han menar är avgörande för USA:s säkerhet och eftertraktat av både Ryssland och Kina.

Grönland är en delvis självstyrande del av Danmark som hanterar vissa politikområden själv men inte har ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik.