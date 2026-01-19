Guld och silver nådde historiska toppnivåer på måndagen efter att USA:s president Donald Trump hotat med tullar mot åtta europeiska länder i sin strävan att få kontroll över Grönland.
Guld och silver rusar när Trump hotar Europa
Guldpriset steg med upp till 2,1 procent till 4 690 dollar per troy ounce under måndagen. Medan silver klättrade 4,4 procent till en toppnotering på 94,08 dollar per ounce, rapporterar Financial Times.
Investerare sökte sig till säkra tillgångar mitt i den eskalerande transatlantiska krisen.
Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord
Dollarn sjunker medan ädelmetaller ökar på USA-presidenten Donald Trumps nya tullhot, uppger Fortune
Hot om nya tullar
Spänningarna kring Grönland trappades upp under helgen när Trump meddelade att han kommer att införa 10 procent tull på varor från Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland från den 1 februari.
Tullarna kan senare höjas till 25 procent och kommer att vara i kraft tills en överenskommelse om Grönland nås.
Trump har under de senaste veckorna använt allt mer aggressiv retorik kring Grönland, som han menar är avgörande för USA:s säkerhet och eftertraktat av både Ryssland och Kina.
Grönland är en delvis självstyrande del av Danmark som hanterar vissa politikområden själv men inte har ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik.
Börser faller och EU förbereder motåtgärder
Europeiska aktiemarknader öppnade lägre på måndagen. Stoxx Europe 600 föll initialt 1,5 procent innan det återhämtade sig något till minus 0,9 procent, skriver Financial Times.
Tysklands Dax-index sjönk 1,4 procent och Frankrikes Cac 40 backade 1,5 procent, medan Londons FTSE 100 föll 0,1 procent, enligt BBC. Amerikanska börser var stängda på måndagen för en helgdag.
Som svar på Trumps hot överväger EU:s medlemsländer att införa 93 miljarder euro i motullar eller begränsa amerikanska företags tillgång till den europeiska marknaden.
Ädelmetaller drar nytta av osäkerheten
EU-ambassadörer nådde en bred överenskommelse på söndagen om att intensifiera ansträngningarna för att avskräcka Trump från att införa tullarna, samtidigt som man förbereder vedergällningsåtgärder om tullarna träder i kraft, uppger CNBC.
”Införandet av tullar markerar en eskalering i Trumps retorik kring Grönland och visar att han är allvarlig med att trappa upp situationen för att få kontroll över ön”, säger Mohit Kumar på Jefferies till Financial Times.
Matt Simpson, senioranalytiker på StoneX, säger att geopolitiska spänningar har gett guldköpare ytterligare en anledning att driva upp priset på ädelmetallen till nya rekordnivåer.
”Med Trump som lägger till tullar i mixen är det tydligt att hans hot mot Grönland är verkligt, och att vi kan vara ett steg närmare slutet på NATO och politiska obalanser inom Europa”, säger Simpson till CNBC.
Ädelmetaller ses som säkrare tillgångar att hålla i tider av osäkerhet, och priserna på både guld och silver har stigit kraftigt under det senaste året.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
