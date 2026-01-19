20 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Makro

Guld och silver rusar när Trump hotar Europa

Oroligheterna kring Grönland har gjort att priset på guld och silver har rusat. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Guld och silver nådde historiska toppnivåer på måndagen efter att USA:s president Donald Trump hotat med tullar mot åtta europeiska länder i sin strävan att få kontroll över Grönland.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Guldpriset steg med upp till 2,1 procent till 4 690 dollar per troy ounce under måndagen. Medan silver klättrade 4,4 procent till en toppnotering på 94,08 dollar per ounce, rapporterar Financial Times.

Investerare sökte sig till säkra tillgångar mitt i den eskalerande transatlantiska krisen.

Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord

Dollarn sjunker medan ädelmetaller ökar på USA-presidenten Donald Trumps nya tullhot, uppger Fortune

Hot om nya tullar

Spänningarna kring Grönland trappades upp under helgen när Trump meddelade att han kommer att införa 10 procent tull på varor från Danmark, Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland från den 1 februari.

trumps
Donald Trumps utspel mot Grönland oroar marknaderna. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Tullarna kan senare höjas till 25 procent och kommer att vara i kraft tills en överenskommelse om Grönland nås.

Trump har under de senaste veckorna använt allt mer aggressiv retorik kring Grönland, som han menar är avgörande för USA:s säkerhet och eftertraktat av både Ryssland och Kina.

ANNONS

Missa inte: Experten: Guld har mer att ge – trots kraftiga uppgången. Realtid

Grönland är en delvis självstyrande del av Danmark som hanterar vissa politikområden själv men inte har ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik.

ANNONS

Börser faller och EU förbereder motåtgärder

Europeiska aktiemarknader öppnade lägre på måndagen. Stoxx Europe 600 föll initialt 1,5 procent innan det återhämtade sig något till minus 0,9 procent, skriver Financial Times.

Läs även: Guldjägare vill provbryta i Stortjärnhobben. E55

Tysklands Dax-index sjönk 1,4 procent och Frankrikes Cac 40 backade 1,5 procent, medan Londons FTSE 100 föll 0,1 procent, enligt BBC. Amerikanska börser var stängda på måndagen för en helgdag.

Som svar på Trumps hot överväger EU:s medlemsländer att införa 93 miljarder euro i motullar eller begränsa amerikanska företags tillgång till den europeiska marknaden.

Ädelmetaller drar nytta av osäkerheten

ANNONS

EU-ambassadörer nådde en bred överenskommelse på söndagen om att intensifiera ansträngningarna för att avskräcka Trump från att införa tullarna, samtidigt som man förbereder vedergällningsåtgärder om tullarna träder i kraft, uppger CNBC.

”Införandet av tullar markerar en eskalering i Trumps retorik kring Grönland och visar att han är allvarlig med att trappa upp situationen för att få kontroll över ön”, säger Mohit Kumar på Jefferies till Financial Times.

Missa inte: Rekord för guldpriset efter åtalshot mot Fed. Realtid

Matt Simpson, senioranalytiker på StoneX, säger att geopolitiska spänningar har gett guldköpare ytterligare en anledning att driva upp priset på ädelmetallen till nya rekordnivåer.

”Med Trump som lägger till tullar i mixen är det tydligt att hans hot mot Grönland är verkligt, och att vi kan vara ett steg närmare slutet på NATO och politiska obalanser inom Europa”, säger Simpson till CNBC.

Ädelmetaller ses som säkrare tillgångar att hålla i tider av osäkerhet, och priserna på både guld och silver har stigit kraftigt under det senaste året.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DanmarkDonald TrumpGrönlandGuldSilverUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS