Magyar möter EU för att återställa relationen

Ungerns nye premiärminister Péter Magyar är på väg till Bryssel för möten som kan bana vägen för att låsa upp miljardbelopp i frysta EU-medel.

Under torsdagen träffar Péter Magyar Natos generalsekreterare Mark Rutte och Belgiens premiärminister Bart de Wever, och på fredagen möter han EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, skriver Euronews.

Målet är att sluta vad Magyar beskriver som ett ”politiskt avtal” med kommissionen, ett symboliskt men viktigt steg för att normalisera relationerna med EU efter Orbán-eran.

Miljarder på spel

Den mest akuta frågan är de 10,4 miljarder euro som Ungern riskerar att förlora helt om landet inte uppfyller villkoren i EU:s återhämtningsfacilitet (RRF) senast i slutet av augusti.

Paketet består av 6,5 miljarder i bidrag och 3,9 miljarder i lån.

Magyar har medgett att Ungern kanske inte kan ta hem hela beloppet. ”Varje euro-cent som vi kan hämta hit behövs för att sätta igång den ungerska ekonomin”, sa han enligt Euronews.

Utöver återhämtningsfonden finns flera andra frågor på agendan: frysta sammanhållningsmedel, Ungerns deltagande i EU:s gemensamma försvarsupplåning, Erasmusprogrammet, där tusentals ungerska studenter nekats utbytesstudier, samt rättsstatsfrågor som reformer av domstolsväsendet.