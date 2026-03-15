På fyra år har en aktie i Filtronic blivit tio gånger dyrare. Den snabba uppgången kan man till stor del tacka Elon Musk för.
Det lilla bolaget rusar på börsen – tack vare Elon Musk
Det lilla brittiska elektronikföretaget Filtronic gjorde inte mycket väsen för sig fram tills för några månader sedan. Men nu har man på kort tid blivit en central aktör i Elon Musks rymdimperium.
Sedan avtalet med SpaceX offentliggjordes har bolagets aktiekurs stigit med över 1 300 procent.
Det har omvandlat företagets ekonomiska situation och belönat dess anställda via aktieprogram, skriver The Telegraph.
Har kunnat expandera
Filtronics huvudkontor och fabriksanläggning i Sedgefield, County Durham, har byggts ut kraftigt tack vare den ökade efterfrågan från SpaceX.
Här utvecklar och testar ingenjörerna avancerade elektroniska komponenter som förstärker radiovågor för satellitkommunikation.
Maskiner simulerar bland annat G-krafter för att säkerställa att komponenterna klarar påfrestningarna vid uppskjutning och rymdfärd.
Företagets specialisering ligger inom satellitkommunikation och försvarsteknologi.
Används i Starlink
Dess komponenter används i SpaceX:s Starlink-nätverk, som tillhandahåller satellitbaserat internet till miljontals användare världen över, inklusive områden som traditionella nätverk har svårt att nå.
Samarbetet har dessutom öppnat dörrar till andra rymd- och försvarsaktörer, som Eutelsat OneWeb, Viasat samt försvarsföretag som BAE Systems och Leonardo.
Filtronic grundades för nästan femtio år sedan av en professor från Leeds och var tidigt med och utvecklade Storbritanniens mobilnät.
Stor beställning från SpaceX
Efter telekombubblan på 1990-talet hamnade företaget i skymundan, men avtalet med SpaceX har åter satt bolaget på kartan.
Order på utrustning till ett värde av över 150 miljoner dollar har möjliggjort expansion och ny produktionskapacitet som mer än fördubblar produktionen.
Företaget är fortfarande starkt beroende av SpaceX, som stod för 83 procent av intäkterna förra året, vilket medför risker.
Ses som en nyckelspelare
Samtidigt har samarbetet gett Filtronic möjligheten att utveckla teknik som är central för framtida försvars- och rymdprojekt, inklusive nästa generations förstärkare för Starlink.
Med en marknadsvärdering som nu når över 430 miljoner pund har Filtronic gått från att vara ett obemärkt brittiskt teknikföretag till en nyckelspelare i rymdindustrin.
Företaget satsar tungt på forskning och utveckling, med en ambition att fortsätta vara i framkant när nästa kapitel i rymdracet tar fart.
