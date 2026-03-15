Det lilla bolaget rusar på börsen – tack vare Elon Musk

Det lilla brittiska elektronikföretaget Filtronic gjorde inte mycket väsen för sig fram tills för några månader sedan. Men nu har man på kort tid blivit en central aktör i Elon Musks rymdimperium.

Sedan avtalet med SpaceX offentliggjordes har bolagets aktiekurs stigit med över 1 300 procent.

Det har omvandlat företagets ekonomiska situation och belönat dess anställda via aktieprogram, skriver The Telegraph.

Har kunnat expandera

Filtronics huvudkontor och fabriksanläggning i Sedgefield, County Durham, har byggts ut kraftigt tack vare den ökade efterfrågan från SpaceX.

Här utvecklar och testar ingenjörerna avancerade elektroniska komponenter som förstärker radiovågor för satellitkommunikation.

Maskiner simulerar bland annat G-krafter för att säkerställa att komponenterna klarar påfrestningarna vid uppskjutning och rymdfärd.

Företagets specialisering ligger inom satellitkommunikation och försvarsteknologi.