Musk slår samman bolag – förbereder enorm börsnotering

Affären bekräftades på måndagen via en bloggpost på SpaceX:s webbplats och banar vägen för vad som kan bli den första börsnoteringen i historien.

Enligt BBC värdades xAI till 125 miljarder dollar och SpaceX till en biljon dollar i affären.

Elon Musk, som är VD för båda bolagen, beskrev kombinationen som en ”innovationsmotor” som samlar AI, rymdteknik, satellit-internet och media under ett tak.

Missa inte: Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad. Realtid

Jorden räcker inte till

En central del av Musks argument för affären är visionen om rymdbaserade dataanläggningar.

Enligt Fortune menar Musk att energibehovet för AI:s alltmer krävande infrastruktur inte kan tillgodoses med jordbaserade lösningar.

Läs även: SpaceX går mot börsnotering – blir den största någonsin. Dagens PS

ANNONS

Han hävdar att satellit-solkraft kan bli svaret, en idé som dock alltjämt är ytterst spekulativ.