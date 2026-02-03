03 feb. 2026

Realtid
MISSA INTE:

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Realtid.se
Affärer

Musk slår samman bolag – förbereder enorm börsnotering

Elon Musk slår samman sina bolag SpaceX och xAI. (Foto: AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Elon Musk:s rymdbolag SpaceX har förvärvat hans AI-firma xAI i ett massivt uppköp som skapar världens värdefullaste privata bolag, med en uppskattad värdering på 1,25 biljonar dollar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Affären bekräftades på måndagen via en bloggpost på SpaceX:s webbplats och banar vägen för vad som kan bli den första börsnoteringen i historien.

Enligt BBC värdades xAI till 125 miljarder dollar och SpaceX till en biljon dollar i affären.

Elon Musk, som är VD för båda bolagen, beskrev kombinationen som en ”innovationsmotor” som samlar AI, rymdteknik, satellit-internet och media under ett tak.

Missa inte: Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad. Realtid

Jorden räcker inte till

En central del av Musks argument för affären är visionen om rymdbaserade dataanläggningar.

Enligt Fortune menar Musk att energibehovet för AI:s alltmer krävande infrastruktur inte kan tillgodoses med jordbaserade lösningar.

Läs även: SpaceX går mot börsnotering – blir den största någonsin. Dagens PS

ANNONS

Han hävdar att satellit-solkraft kan bli svaret, en idé som dock alltjämt är ytterst spekulativ.

ANNONS

Musk blandar sina affärsintressen

Affären är ytterligare ett tecken på Musks mönster av att blanda sina affärsinteressen.

Tesla investerade förra månaden 2 miljarder dollar i xAI som en del av en 20 miljarder dollar stora finansieringsronda.

Därtill såldes dessutom 430 miljoner dollar värde av Tesla Megapack-batteri till xAI under 2025. Detta mönster har även setts tidigare. Under 2025 förvärvade xAI Musk:s sociala plattform X (tidigare Twitter) i en 33 miljarder dollar stor affär.

Missa inte: Svensken som kan bli vinnare på Musks rekord-IPO. Realtid

Grok-chatabotten, xAI:s huvudprodukt, har väckt oro. Enligt BBC har EU:s kommission och UK:s tillsynsorgan Ofcom inledat utredningar mot X sedan Grok visades vara ett verktyg för att skapa sexualiserade bilder. xAI sade i januari att det hade lagt på begränsningar för Grok-användare.

Förbedered notering

ANNONS

Affären ser dessutom ut att vara strategiskt förberedd inför en kommande börsnotering.

Läs även: Ryanairs vd om Elon Musk: Han är en rik idiot. Dagens PS

Enligt Pitchbook-analytikern Emily Zheng, visar affären alla tecknen på en IPO-förberedelse och ger SpaceX ett starkare narrativ inför publika investerare

SpaceX har rapporterat uppskattade vinster på 8 miljarder dollar på intäkter på 15–16 miljarder under 2025.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsnoteringElon MuskIPOSpacexxAI
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS