Elon Musk:s rymdbolag SpaceX har förvärvat hans AI-firma xAI i ett massivt uppköp som skapar världens värdefullaste privata bolag, med en uppskattad värdering på 1,25 biljonar dollar.
Musk slår samman bolag – förbereder enorm börsnotering
Mest läst i kategorin
Myten om F-35:s ”kill switch” – därför står Finland starkt
I en tid av oro kring Washingtons roll i Nato diskuteras om USA kan använda vapensystem som hävstång mot sina allierade. Experter menar att Finland har förhandlat fram ett av de starkaste avtalen i F-35-programmet. Finlands stora satsning på 64 F-35-jaktplan väcker frågor om politiskt beroende av USA. I en alltmer osäker säkerhetspolitisk miljö har …
Svenska techundrets supertillväxt: Tredubblar viktiga siffran
Svenska AI-bolaget Lovable fortsätter sin hisnande tillväxt. Grundaren Anton Osika uppger nu att företaget passerat 300 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter. en tredubbling sedan förra sommaren. Siffran framkom när Osika gästade techshowen TBPN, rapporterar Breakit. Bara 60 dagar efter att bolaget nått 200 miljoner dollar i ARR har ytterligare 100 miljoner dollar tillkommit. Med …
Historiskt rally i koppar – därför drivs priset till rekordnivåer
Kopparpriset sköt i höjden med över 10 procent på torsdagen och passerade för första gången 14 000 dollar per ton, i vad som beskrivs som den största endagshöjningen på över 16 år. Uppgången leds av en våg av intensiv spekulativ handel från Kina och sker samtidigt som guld och silver når nya rekordnivåer. Prisökningen ägde …
Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge
Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra pausar sitt bygge i Luleå hamn. Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden. Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd …
Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget
Warren Buffetts investeringsbolag kan sälja hela sitt 7,7 miljarder dollar stora innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, som bolaget var med och skapade för över tio år sedan. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor. Det framgår av ett offentligt dokument …
Affären bekräftades på måndagen via en bloggpost på SpaceX:s webbplats och banar vägen för vad som kan bli den första börsnoteringen i historien.
Enligt BBC värdades xAI till 125 miljarder dollar och SpaceX till en biljon dollar i affären.
Elon Musk, som är VD för båda bolagen, beskrev kombinationen som en ”innovationsmotor” som samlar AI, rymdteknik, satellit-internet och media under ett tak.
Missa inte: Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad. Realtid
Jorden räcker inte till
En central del av Musks argument för affären är visionen om rymdbaserade dataanläggningar.
Enligt Fortune menar Musk att energibehovet för AI:s alltmer krävande infrastruktur inte kan tillgodoses med jordbaserade lösningar.
Läs även: SpaceX går mot börsnotering – blir den största någonsin. Dagens PS
Han hävdar att satellit-solkraft kan bli svaret, en idé som dock alltjämt är ytterst spekulativ.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Musk blandar sina affärsintressen
Affären är ytterligare ett tecken på Musks mönster av att blanda sina affärsinteressen.
Tesla investerade förra månaden 2 miljarder dollar i xAI som en del av en 20 miljarder dollar stora finansieringsronda.
Därtill såldes dessutom 430 miljoner dollar värde av Tesla Megapack-batteri till xAI under 2025. Detta mönster har även setts tidigare. Under 2025 förvärvade xAI Musk:s sociala plattform X (tidigare Twitter) i en 33 miljarder dollar stor affär.
Missa inte: Svensken som kan bli vinnare på Musks rekord-IPO. Realtid
Grok-chatabotten, xAI:s huvudprodukt, har väckt oro. Enligt BBC har EU:s kommission och UK:s tillsynsorgan Ofcom inledat utredningar mot X sedan Grok visades vara ett verktyg för att skapa sexualiserade bilder. xAI sade i januari att det hade lagt på begränsningar för Grok-användare.
Förbedered notering
Affären ser dessutom ut att vara strategiskt förberedd inför en kommande börsnotering.
Läs även: Ryanairs vd om Elon Musk: Han är en rik idiot. Dagens PS
Enligt Pitchbook-analytikern Emily Zheng, visar affären alla tecknen på en IPO-förberedelse och ger SpaceX ett starkare narrativ inför publika investerare
SpaceX har rapporterat uppskattade vinster på 8 miljarder dollar på intäkter på 15–16 miljarder under 2025.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.