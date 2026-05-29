"Inte där än" – Osäkert lägemellan USA och Iran

USA:s vicepresident JD Vance sade på torsdagen till journalister att Washington ”inte är där än” i förhandlingarna med Teheran, men att parterna närmar sig varandra.

Vance uppgav att USA befinner sig i ett läge där landet skulle kunna sätta tillbaka Irans kärnvapenprogram avsevärt.

”Det är svårt att säga exakt när eller om presidenten kommer att skriva under avtalet. Vi går fram och tillbaka kring några formuleringar”, sade Vance enligt The Guardian. Han tillade att han inte kunde garantera att en överenskommelse nås, men att han just nu kände sig hoppfull.

Ska ha förlängt vapenvila

Enligt uppgifter från Axios refererar till, har amerikanska och iranska förhandlare enats om en avsiktsförklaring på 60 dagar för att förlänga en vapenvila och inleda samtal om Irans kärnvapenprogram.

Avtalsutkastet ska bland annat innehålla fri sjöfart genom Hormuzsundet, där Iran åtar sig att avlägsna minor inom 30 dagar, samt diskussioner om sanktionslättnader och frysta iranska tillgångar.

USA:s president Donald Trump ska ha cirkulerat ett utkast till fredsavtal bland allierade, däribland Israel, i ett försök att hindra att nya brott mot vapenvilan eskalerar och spräcker en möjlig uppgörelse.

Iran tonar ner

Från iranskt håll tonas dock uppgifterna ned.

Den iranska nyhetsbyrån Tasnim uppgav, med hänvisning till en källa nära förhandlingsdelegationen, att texten till avsiktsförklaringen ännu inte bekräftats eller färdigställts.

En källan uppgav att Teheran inte informerat de pakistanska medlarna om att texten är klar.