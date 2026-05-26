Att vara en tidig investerare i Elon Musks bolag kan inte bara leda till en vänskap. För Antonio Gracias innebär det troligen också en enorm utbetalning.
Musk kan göra sin kompis biljonär i rekordnoteringen
SpaceX förbereder vad som väntas bli historiens största börsnotering, och det är förstås givet att Elon Musk kommer att dra in mycket pengar på det.
Vad som inte är lika känt är att Elon Musks nära vän och långvarige affärspartner Antonio Gracias också kan bli oerhört rik.
Genom investmentbolaget Valor Equity Partners kontrollerar Gracias enligt uppgifter över sju procent av SpaceX, en andel som kan bli värd långt över 100 miljarder dollar, eller över en biljon kronor, beroende på bolagets slutliga värdering.
Tidiga in i Tesla
Gracias har följt Musk genom nästan samtliga av hans bolag och har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Tesla, Neuralink och The Boring Company.
Hans investmentbolag var även en av de tidigaste institutionella investerarna i Tesla och har därefter investerat i flera av Musks verksamheter, skriver Fortune.
Samtidigt väcker nya uppgifter frågor kring relationen mellan SpaceX och Valor Equity Partners inför börsnoteringen.
Enligt handlingar kopplade till noteringen har ett dotterbolag till AI-bolaget xAI ingått flera leasingavtal med Valor kring avancerad AI-hårdvara och datacenterutrustning.
Räknades som lån
Avtalen ska tillsammans vara värda närmare 20 miljarder dollar över löptiden.
Affärerna garanteras dessutom av SpaceX självt, vilket innebär att börsbolaget kan bli ansvarigt för betalningarna om xAI inte klarar sina åtaganden. Det har fått flera experter inom bolagsstyrning att reagera.
Revisionsbolaget PwC ska enligt uppgifterna ha motsatt sig att upplägget bokfördes som traditionella leasingaffärer.
I stället klassificerades transaktionerna som lån, vilket innebar att miljardbeloppen behövde tas upp som skulder i SpaceX balansräkning.
Har fått kritik
Kritiker menar att upplägget riskerar att gynna en närstående styrelseledamot på bekostnad av framtida aktieägare.
Flera experter pekar på att det saknas tydliga formuleringar om att avtalen skett på marknadsmässiga villkor, något som normalt är standard vid stora närståendetransaktioner i börsbolag.
Samtidigt förbereds SpaceX för snabb inkludering i Nasdaq 100-indexet efter noteringen. Nya regler från Nasdaq innebär att stora börsdebutanter kan tas in i indexet redan efter två veckors handel.
Det skulle tvinga stora indexfonder och pensionskapital att köpa aktien kort efter introduktionen.
