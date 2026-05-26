Musk kan göra sin kompis biljonär i rekordnoteringen

SpaceX förbereder vad som väntas bli historiens största börsnotering, och det är förstås givet att Elon Musk kommer att dra in mycket pengar på det.

Vad som inte är lika känt är att Elon Musks nära vän och långvarige affärspartner Antonio Gracias också kan bli oerhört rik.

Genom investmentbolaget Valor Equity Partners kontrollerar Gracias enligt uppgifter över sju procent av SpaceX, en andel som kan bli värd långt över 100 miljarder dollar, eller över en biljon kronor, beroende på bolagets slutliga värdering.

Tidiga in i Tesla

Gracias har följt Musk genom nästan samtliga av hans bolag och har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Tesla, Neuralink och The Boring Company.

Hans investmentbolag var även en av de tidigaste institutionella investerarna i Tesla och har därefter investerat i flera av Musks verksamheter, skriver Fortune.

Samtidigt väcker nya uppgifter frågor kring relationen mellan SpaceX och Valor Equity Partners inför börsnoteringen.

Enligt handlingar kopplade till noteringen har ett dotterbolag till AI-bolaget xAI ingått flera leasingavtal med Valor kring avancerad AI-hårdvara och datacenterutrustning.

