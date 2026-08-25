Europas rekordhetta har varit en dyr historia för försäkringsbolagen. Kreditvärderingsinstitutet S&P konstaterar att konsekvenser av den extrema värmen ännu inte fullt ut avspeglas i befintliga försäkringsavtal.
Rekordhettan riskerar att driva upp försäkringspremiern
S&P bedömer att effekterna av stigande temperaturer ännu inte fullt ut har hunnit återspeglas i vissa försäkringsavtal och riskbedömningar.
Det handlar inte bara om ökade utbetalningar i livförsäkringar, utan också om högre kostnader för sjukvård och behandlingar som slår direkt mot både försäkringsbolag och deras återförsäkrare.
Dessutom kan extremvärmen öka skadeanspråken inom sakförsäkring genom exempelvis torka och skogsbränder.
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Fler dödsfall och fler behandlingar
Värmeböljan i slutet av juni visar hur snabbt riskerna kan stiga. Av de 10 650 överdödlighetsfallen under perioden 22–28 juni var 9 000 personer över 65 år, enligt S&P:s analys.
Den höga temperaturen förvärrade befintliga sjukdomar som hjärtproblem och uttorkning, vilket ledde till fler sjukhusinläggningar och ökade vårdkostnader.
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Äldre blir särskilt utsatta
S&P pekar på att Europas snabbt åldrande befolkning förstärker riskbilden ytterligare. Andelen personer över 65 år har stigit från 16,4 till 21,6 procent bara under de senaste två decennierna. Gruppen över 80 år har ökat från 3,8 till 6,1 procent.
Det innebär att fler människor är sårbara för värmestress, och att värmerelaterad dödlighet sannolikt kommer att fortsätta öka.
En studie i The Lancet Planetary Health visar dessutom att äldre löper risk vid betydligt lägre temperaturer än man tidigare trott.
Äldre svettas mindre och har svårare att reglera kroppstemperaturen, vilket gör att även måttlig värme kan få allvarliga konsekvenser.
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Rekordtemperaturer i stora delar av Europa
Sommaren har fortsatt med extremvärme. I augusti passerade temperaturerna 40 grader i flera europeiska länder, med nya rekordnoteringar i Slovakien, Österrike och Ungern.
Enligt S&P kan långa och geografiskt omfattande värmeböljor skapa kumulativa finansiella risker, eftersom de påverkar stora regioner under lång tid och driver upp både skadeanmälningar och vårdkostnader.
Riskerna ökar – men inga nedgraderingar än
Trots de ökande kostnaderna har S&P ännu inte sänkt några kreditbetyg för försäkringsbolag.
Men institutet varnar för att extremvärme och demografiska förändringar kan påverka ratingarna på medellång till lång sikt om utvecklingen fortsätter.
Försäkringsbolag kan tvingas justera premier, omvärdera riskmodeller och stärka sina reserver för att hantera en framtid där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
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