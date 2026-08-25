Rekordhettan riskerar att driva upp försäkringspremiern

Äldre blir särskilt utsatta

S&P pekar på att Europas snabbt åldrande befolkning förstärker riskbilden ytterligare. Andelen personer över 65 år har stigit från 16,4 till 21,6 procent bara under de senaste två decennierna. Gruppen över 80 år har ökat från 3,8 till 6,1 procent.



Det innebär att fler människor är sårbara för värmestress, och att värmerelaterad dödlighet sannolikt kommer att fortsätta öka.

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En studie i The Lancet Planetary Health visar dessutom att äldre löper risk vid betydligt lägre temperaturer än man tidigare trott.

Äldre svettas mindre och har svårare att reglera kroppstemperaturen, vilket gör att även måttlig värme kan få allvarliga konsekvenser.

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Rekordtemperaturer i stora delar av Europa

Sommaren har fortsatt med extremvärme. I augusti passerade temperaturerna 40 grader i flera europeiska länder, med nya rekordnoteringar i Slovakien, Österrike och Ungern.



Enligt S&P kan långa och geografiskt omfattande värmeböljor skapa kumulativa finansiella risker, eftersom de påverkar stora regioner under lång tid och driver upp både skadeanmälningar och vårdkostnader.

Riskerna ökar – men inga nedgraderingar än

Trots de ökande kostnaderna har S&P ännu inte sänkt några kreditbetyg för försäkringsbolag.



Men institutet varnar för att extremvärme och demografiska förändringar kan påverka ratingarna på medellång till lång sikt om utvecklingen fortsätter.



Försäkringsbolag kan tvingas justera premier, omvärdera riskmodeller och stärka sina reserver för att hantera en framtid där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.

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