Fyra ryska bankdirektörer tjänade miljoner på EU:s sanktioner

Lån från arbetsgivaren

Enligt FT tog de fyra, Dmitrij Derkatj, Sergej Nekrasov, Sergej Belousov och Pavel Bolsjakov personliga lån från arbetsgivaren, köpte de nedpressade obligationerna i Europa och bytte in dem i Ryssland.

Köpen gjordes ofta strax innan Gazprom offentliggjorde vilka papper som skulle omfattas, vilket enligt FT väcker frågor om insiderinformation.

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Banken tillbakavisar all felaktighet och säger sig ha följt EU:s och Luxemburgs regelverk. Derkatj hänvisar till att tillsynsmyndigheten inte fann några väsentliga anmärkningar.

Sanktionsfrågan – och tillsynens milda linje

Sanktionsfrågan hänger på Rysslands centrala värdepappersförvarare NSD, som EU svartlistade den 3 juni 2022, ett beslut som fick Euroclear och Clearstream att frysa förvararens konton.

EU-reglerna förbjuder transaktioner som direkt eller indirekt ger NSD betalt, och enligt Gazproms egna meddelanden var NSD inblandad i bytesaffärerna.

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Luxemburgs finansinspektion CSSF inspekterade banken i mars 2023 efter tips, men utfärdade inga böter.

Myndighetens hållning mot Gazprom-sfären har generellt varit försiktig. Den bötfällde Gaz Capital på 10 000 euro för en sen årsredovisning 2022 och Gazprom Capital på 45 000 euro 2023.

Lönsam under kriget

Dotterbanken Bank GPB International har samtidigt varit lönsam under kriget.

Nettovinsten låg på 61,4 miljoner euro 2022, för att falla till 6,1 miljoner 2023 sedan banken avvecklat ett fyrtiotal kundrelationer.

Banken är navet för europeiska gasbetalningar till Gazprom och höll Gazprombanks korrespondentkonto i euro.

Först i november 2024, när gastransiteringen via Ukraina var på väg att upphöra, satte USA:s finansdepartement Gazprombank och sex utländska dotterbolag, däribland GPB International, på sanktionslistan.

Samtliga fyra har lämnat banken. Belousov och Bolsjakov driver investmentbolaget B&B Capital Partners i Luxemburg. Nekrasov, tidigare vice styrelseordförande i Luxemburgbanken, utsågs i oktober 2025 till generaldirektör för fotbollsklubben Spartak Moskva.

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