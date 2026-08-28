Kinas drag knäcker tyska jättarna: Nu krävs akuta åtgärder

Tyskt näringsliv har länge undvikit att kräva handelshinder mot Kina, av rädsla för kinesiska motåtgärder.

Nu ökar branschorganisationerna trycket på regeringen att agera mot vad de beskriver som osund konkurrens, rapporterar Reuters.

Bakgrunden är en snabbt försämrad handelsbalans. Underskottet mot Kina, Tysklands största handelspartner, växte med omkring 22 miljarder euro i fjol till 89,3 miljarder euro. Importen från Kina steg 8,8 procent medan exporten dit föll 9,7 procent.

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En OECD-rapport i juni visade att kinesiska tillverkare får tre till åtta gånger mer statligt stöd än konkurrenter i OECD-länderna, sett till omsättningen. Subventionerna förklarar nästan 60 procent av de kinesiska bolagens ökade globala marknadsandelar.

Industriorganisationen BDI bedömer att statsstöd och en undervärderad yuan, Deutsche Banks analytiker anser den vara omkring 15 procent för svag mot euron, låter kinesiska bolag underprissätta tyska konkurrenter med 30 till 40 procent. Kina avvisar anklagelserna om både subventioner och valutamanipulation.

Bilindustrin i kläm

Hårdast är trycket i fordonssektorn. Volkswagen har tappat sin position i Kina till lokala märken som BYD och möter nu samma konkurrenter på hemmaplan.

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Bilbranschorganisationen VDA, som motsatte sig EU:s tullar på kinesiska elbilar 2024, uppger att den analyserar om positionen behöver justeras.

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Samtidigt visar VW-chefen Oliver Blumes utspel om ett ”level playing field” – som bolaget backade från sedan kinesiska medier tolkat det som protektionism – hur känslig frågan är.

Krisen är bredare än så. Dagens PS rapporterade i juni att tyska biltillverkare sysselsätter runt 700 000 personer inför en väntad varselvåg, med VW:s plan på fyra nedlagda fabriker, BMW:s sänkta vinstprognos och neddragningar hos underleverantörer som Bosch och Schaeffler. Antalet industrijobb har fallit till den lägsta nivån på ett decennium.