USA:s nya Iranoffensiv – så drabbas Europa

I måndags lanserade USA ett nytt sanktionspaket mot Iran. Paketet omfattar närmare 60 företag, individer och fartyg.

Sanktionspaketet ”Operation Economic Outcast” är en bred offensiv som syftar till att strypa Irans kopplingar till den globala ekonomin.



Att göra det svårt för globala företag som vill fortsätta att handla med Iran är en form av ekonomisk maktutövning som bygger på att USA kontrollerar stora delar av den internationella betalningsinfrastrukturen, rapporterar Euronews.

USA:s president Donald Trump har, enligt finansdepartementet, personligen engagerat sig i sanktionspaketet genom att ringa flera världsledare och uppmana dem att stoppa all handel med Iran.



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Europeisk Iranhandel är marginell

EU:s handel med Iran är i dag liten och koncentrerad. Totalt uppgick varuhandeln 2025 till 3,72 miljarder euro, varav 2,97 miljarder euro var europeisk export. Det motsvarar endast 0,1 procent av EU:s totala exportvolym.



Tyskland, Italien och Nederländerna står för merparten av utbytet, främst inom läkemedel, maskiner och medicinteknik. Det ser initialt ut som om riskerna att drabbas av USA:s sanktioner är relativt små.

Men den största risken för europeiska bolag finns inte i själva handeln med Iran utan i transaktionskedjorna.

Det innebär att sanktioner träffar även kan träffa aktörer som indirekt möjliggör betalningar eller tjänster åt sanktionerade motparter.

USA har tydligt markerat att Washington ”inte har obegränsat tålamod” med företag som fortsätter att hantera Iranrelaterade transaktioner, även om någon formell deadline inte har satts.

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