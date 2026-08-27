Rekordlåga lager: Europas vinter blir dyr

Europa får just nu inte in tillräckligt med gas för att fylla lagren i den takt som krävs inför vintern, skriver Oilprice.



Konkurrensen om de LNG-laster som kan nå Europa utan att passera Hormuz är hård, samtidigt som efterfrågan på gas för lagerfyllnad och elproduktion har varit hög.

Det innebär att Europa tvingas konkurrera om begränsade volymer på den globala LNG-marknaden. Om det fortsätter kan EU tvingas köpa dyr gas på spotmarknaden senare i höst.

Iran‑kriget slår mot LNG‑flödena

Den största förklaringen till den nya gasbristen är den akuta störningen i LNG‑flödena från Qatar.



Kriget med Iran har gjort Hormuzsundet osäkert, Qatars LNG-laster har i praktiken fastnat bakom sundet.



Resultatet är att Europa förlorar volymer som tidigare utgjorde en stabil bas i importmixen.

Samtidigt konkurrerar Europa hårt med asiatiska köpare om de LNG-laster som fortfarande kan nå marknaden utan att passera Hormuz.



Europa står kvar med kortare kontrakt och en marknad där priserna drivs upp av konkurrensen.



Europas gaspris har stigit till den högsta nivån sedan 2023, och analytiker varnar för att prisbilden kan bli ännu mer volatil om konflikten drar ut på tiden.

Marknadsoro sprider sig till elpriser och inflation

De stigande gaspriserna påverkar elmarknaden. I Storbritannien höjs pristaket för hushåll med fyra procent i oktober, och flera europeiska länder förbereder liknande justeringar.



För Sverige kan utvecklingen bidra till högre elpriser, framför allt i de södra delarna av landet, och samtidigt göra inflationsbilden mer besvärlig.

För Riksbanken är det ett besvärligt läge. Om högre energipriser leder till ett mer varaktigt inflationstryck kan det göra det svårare att sänka räntan – och öka risken för en räntehöjning senare i år.

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Nästa år kan bli ännu svårare

Flera analytiker pekar på att 2027 kan bli ännu mer utmanande. Europas beroende av LNG kan öka, samtidigt som nästa sommars lagerpåfyllnad riskerar att bli ännu svårare.



Om konflikten i Hormuz fortsätter riskerar EU att gå in i nästa vinter med ännu lägre lagernivåer och en marknad där Asien fortsätter dominera.

Det gör att årets vinter inte bara är dyr – den kan också bli startpunkten för en längre period av energiosäkerhet.

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