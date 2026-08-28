Sveriges BNP överraskar positivt under andra kvartalet

Utfallet är starkare än den preliminära BNP-indikatorn, som pekade på 1,4 procent.

”BNP ökade på bred front andra kvartalet med starka bidrag från fasta bruttoinvesteringar, export och hushållens konsumtion”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

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Investeringarna drog tyngst

De fasta bruttoinvesteringarna steg med 3,5 procent och bidrog med 0,9 procentenheter till BNP. Störst bidrag kom från maskiner och inventarier samt vapensystem.

Exporten ökade med 1,0 procent medan importen låg still på 0,1 procent. Exportnettot höjde därmed BNP med 0,5 procentenheter.

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Hushållens konsumtion steg med 0,9 procent, med livsmedel och möbler som främsta förklaring. Den reala disponibla inkomsten låg 1,0 procent över nivån för ett år sedan.

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Den offentliga konsumtionen ökade med 0,7 procent, men skillnaden mellan nivåerna är stor. Statens konsumtionsutgifter steg med 1,8 procent, kommunernas med 0,2 procent.

Åt andra hållet drog lagerinvesteringarna, som sänkte BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter. Både varuhandelns och industrins lager bidrog till nedgången.