Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut

När USA:s finansdepartement i februari aktiverade verktyget Section 311 var det i praktiken slutet för MBaer.

USA anklagar banken för att ha förmedlat över 100 miljoner dollar till aktörer kopplade till Iran och Ryssland.

Enligt USA:s finansdepartementets finansiella underrättelseenhet FinCEN fungerade MBaer som en ”kritisk accesspunkt” till dollarmarknaden för sanktionerade nätverk.

”Section 311 används sällan, men när den gör det är det en dödsdom,” säger Tom Keatinge vid Royal United Services Institute.

Läs också: Bank stänger kunders konton – men misstänkta transaktioner passerar – Realtid

En bank som ville utmana branschen

MBaer grundades 2018 av Michael Bär, arvtagare till den kända schweiziska bankfamiljen Julius Baer. Han ville bygga en mer flexibel entreprenörsbank som tog kunder de stora bankerna ratade.

”Han ville nå kunder andra banker inte längre rörde, även om pengarna var legitima,” säger en person som känner honom till Financial Times.

ANNONS

Banken växte snabbt och hade som mest omkring 1 000 kunder. Men enligt FinCEN blev MBaer en kanal för transaktioner kopplade till ryska politiker, venezuelanska korruptionsnätverk och iranska oljehandlare.