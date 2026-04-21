MBaer Merchant Bank kollapsar efter att USA klassat banken som en “primär penningtvättsrisk”. Därmed riktas nytt ljus mot Schweiz, som länge försökt distansera sig från sitt rykte som ekonomisk fristad.
Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut
När USA:s finansdepartement i februari aktiverade verktyget Section 311 var det i praktiken slutet för MBaer.
USA anklagar banken för att ha förmedlat över 100 miljoner dollar till aktörer kopplade till Iran och Ryssland.
Enligt USA:s finansdepartementets finansiella underrättelseenhet FinCEN fungerade MBaer som en ”kritisk accesspunkt” till dollarmarknaden för sanktionerade nätverk.
”Section 311 används sällan, men när den gör det är det en dödsdom,” säger Tom Keatinge vid Royal United Services Institute.
En bank som ville utmana branschen
MBaer grundades 2018 av Michael Bär, arvtagare till den kända schweiziska bankfamiljen Julius Baer. Han ville bygga en mer flexibel entreprenörsbank som tog kunder de stora bankerna ratade.
”Han ville nå kunder andra banker inte längre rörde, även om pengarna var legitima,” säger en person som känner honom till Financial Times.
Banken växte snabbt och hade som mest omkring 1 000 kunder. Men enligt FinCEN blev MBaer en kanal för transaktioner kopplade till ryska politiker, venezuelanska korruptionsnätverk och iranska oljehandlare.
Finma agerade och fann omfattande brister
Den schweiziska finansinspektionen Finma granskade banken i två år och fann omfattande brister i styrning, kontroller och dokumentation. Myndigheten beslutade att dra in licensen och sätta banken i likvidation, men MBaer överklagade, vilket stoppade verkställandet.
”Alla visste vad som pågick, men processen drog ut på tiden,” säger en bankchef i Zürich.
Finma försvarar sig med att schweizisk lag hindrade myndigheten från att verkställa beslutet under överklagandet.
Nästan alla kunder var högriskkunder
Finmas slutrapport visar att 80 procent av MBaers kundrelationer klassades som högrisk och att nästan alla nya tillgångar kom från sådana kunder.
Banken försökte senare strama åt, skära kundbasen och stärka kontrollerna, men det var för sent
När FT nyligen besökte MBaers kontor var lamporna fortfarande tända, men banken hade stoppat alla utbetalningar efter att ha kopplats bort från det schweiziska betalningssystemet.
En person som känner Michael Bär beskriver slutet som ”sorgligt”.
”Gamla bankfamiljer klarar inte alltid det enorma regeltrycket”, säger personen.