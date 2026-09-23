EU stryker två oligarker från sanktionslistan – ”Moskva firar”

Beslutet är en kompromiss efter en ovanligt infekterad process, rapporterar Reuters med hänvisning till EU-diplomater. Uppgörelsen godkändes formellt genom ett så kallat skriftligt förfarande under tisdagen.

Tidigare i september överraskade Frankrike övriga medlemsländer genom att driva på för att den rysk-uzbekiske metallmagnaten Alisjer Usmanov skulle strykas från listan, med hänvisning till nationell säkerhet.

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Luxemburg krävde därefter samma behandling för Michail Fridman, som har riktat ett skadeståndsanspråk på omkring 16 miljarder dollar mot landet.

Slovakien har dessutom länge krävt att EU ska stryka både Fridman och Usmanov från sanktionslistan, enligt Dagens PS.

Lettland lade ned sin röst

Sanktioner kräver enhällighet bland EU:s medlemsländer, och Lettland var det sista landet att hålla emot. Tidsfristen gick ut vid midnatt den 22 september, efter att det ursprungliga slutdatumet den 15 september skjutits upp.

Till slut valde Lettland att lägga ned sin röst, vilket öppnade för beslutet.

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Premiärminister Andris Kulbergs säger att Riga i stället ska se över egna nationella sanktioner mot de två. Han uppger också att Frankrike har gått med på att inleda samtal om ett lettiskt deltagande i ett franskt initiativ för kärnvapenavskräckning.

Lettland har tidigare drivit rättsliga processer för att behålla EU-sanktionerna mot Fridman och hans rysk-lettiske affärspartner Pjotr Aven. Kopplingen till Aven är en öm punkt för Riga. Aven fråntogs 2022 landets högsta civila utmärkelse efter att inte ha fördömt Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.