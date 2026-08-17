Ekonomin i Ryssland växer fortfarande, fyra och ett halvt år in i kriget mot Ukraina. Men bakom tillväxtsiffrorna döljer sig ett land som delats i två: en välmående vapenindustri och en civil ekonomi där allt fler hushåll tvingas handla billigare mat.
Rysslands ekonomi klyvs i två: "Om du jobbar med stridsvagnar går allt bra"
Under andra kvartalet i år växte Rysslands BNP med 1,3 procent, och 0,6 procent för första halvåret som helhet.
Det är bättre än både regeringens och centralbankens egna prognoser, enligt officiell data. Men bakom siffrorna växer en ekonomi som allt tydligare delats i två spår.
Ryssland delas in i två läger
”Om du är lyckligt lottad och jobbar på ett företag som tillverkar stridsvagnar går allt bra. Annars är risken stor att du har problem”, säger Alex Kolyandr, Europaansvarig på konsultbolaget Eurasia Group.
Vapenindustrin hålls igång av massiva statliga beställningar, medan resten av näringslivet pressas av högre skatter och dyra lån. Och detta påverkar förstås ryska konsumenter.
Fördubblat underskott
Charles Lichfield, chef för ekonomisk analys vid Atlantic Councils GeoEconomics Center, pekar istället på budgetunderskottet och inflationen som de viktigaste måtten på Rysslands ekonomiska hälsa.
”De är på väg att dubbla underskottet de hade 2025, som redan var dubbelt så stort som 2024”, säger Lichfield. Siffror visar även att Rysslands olje- och gasintäkter under första halvåret 2026 bara låg på 64 procent av nivån för två år sedan.
Ukrainska drönarattacker orsaken
Bakom fallet ligger ukrainska drönarattacker mot ryska raffinaderier och skärpta västliga sanktioner, bland annat ett sänkt EU-tak för oljepriset. Inflationen låg nära målet på 4 procent i slutet av förra året.
Lichfield tror dock inte att det inte att det håller i sig, utan att en ökning är på väg.
Press på plånboken
Trycket syns redan i plånboken. Yekaterina Lobacheva, vd för Rysslands största detaljhandelskedja X5 Group, sa i april att konsumenterna i allt högre grad byter till lågprisvarianter och egna varumärken av matprodukter.
”Vi har nyligen märkt att kakkonsumtionen har ökat – nästan två och en halv gånger”, sa Lobacheva till RBC News. “Det är något sött, en liten belöning, men billigare än choklad eller annat godis.”
Enligt Kiel-institutets rapport från juni har Rysslands likvida buffert i statens välfärdsfond samtidigt fallit från 6,5 procent av BNP vid krigets start till 1,8 procent i april 2026.
Nya skattehöjningar kan komma
Om underskottet dubblas och inflationen fortsätter uppåt, som t.ex Lichfield tror, kan pressen på den civila ekonomin bli svårare att dölja under 2027.
Det skulle i så fall kunna tvinga fram nya skattehöjningar eller hårdare besparingar för hushållen, snarare än en förändring av krigets finansiering i grunden.