Pandorna är tillbaka – Xi väcker liv i gammal diplomati

Kinas president Xi Jinping har lovat två jättepandor till Zoo Atlanta. Löftet kom under första dagen av hans första statsbesök i USA på över tio år, rapporterar CNBC.

Pandorna Ping Ping och Fu Shuang kommer från en forskningsstation i Chengdu och ska anlända till djurparken i Georgia inom de närmaste dagarna. Det blir Zoo Atlantas första pandor sedan november 2024. Då skickades de fyra tidigare djuren tillbaka till Kina, och Atlanta blev den sista amerikanska djurparken att förlora sina björnar.

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Xi beskrev under en ceremoni i Vita huset jättepandan som ett vänskapens sändebud mellan kineser och amerikaner.

Han meddelade också att Kina ska bjuda in 100 000 unga amerikaner att studera i landet under de kommande fem åren.

En barometer sedan Nixon

Peking har använt pandor som diplomatisk barometer sedan Mao Zedong skickade ett par till National Zoo i Washington efter Richard Nixons besök 1972. Intresset var så stort att över en miljon människor kom för att se djuren under det första året.

År 1984 gick Kina över från att skänka pandor till att hyra ut dem. Sedan dess har lånen följt temperaturen i relationen. De glesnade när spänningarna kring handel och Taiwan ökade och kom tillbaka 2024, då San Diego och National Zoo i Washington tog emot nya par.

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Pandor på lån i USA har fått 17 ungar, varav sju i Atlanta, enligt kinesiska statsmedier.

”Amerikaner kanske inte gillar Kina, men de kommer definitivt att gilla pandor”, säger Wu Xinbo, chef för Center for American Studies vid Fudanuniversitetet, till CNBC.

Han Shen Lin, docent vid NYU Shanghai, menar att Peking signalerar vänskap utan att behöva göra några större politiska eftergifter.