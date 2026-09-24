1,8 miljarder dollar – avtalet som väcker gruvan till liv

Hemerdon-gruvan i Devon grundades redan 1867 och har sedan dess fått spela en strategisk roll i två världskrig. Britterna bröt volfram här och använde metallen till krigsmateriel och hårda verktyg.

Nu vill Tungsten West väcka den gamla gruvan till liv igen. Bolaget planerar, enligt Mining.com, att återuppta produktionen och nå full kapacitet under 2027.



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Ett avtal värt 1,8 miljarder dollar

Tungsten West har tecknat ett åttaårigt avtal med amerikanska Elmet Technologies. Elmet ska köpa motsvarande 1 000 ton volframtrioxid, WO₃, per år från Hemerdon.

Bolagen värderar avtalet till mer än 1,4 miljarder pund, eller omkring 1,8 miljarder dollar. Värdet bygger på de volframpriser och växelkurser som används i beräkningen.

För Tungsten West ger avtalet en långsiktig köpare till en stor del av den framtida produktionen. För Elmet säkrar det tillgången till volfram från en leverantör utanför Kina.

Hemerdon är samtidigt större än bara en volframgruva. Projektet ska även producera tenn och högkvalitativt ballastmaterial, vilket ger bolaget ytterligare intäktskällor.

Själva fyndigheten omfattar omkring 327 miljoner ton malm och innehåller enligt bolagets beräkningar 39,7 miljoner ton volframenheter. Tungsten West beskriver fyndigheten som en av de största volframresurserna utanför Kina.