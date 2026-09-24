Nu ska den gamla Hemerdon-gruvan i Devon återstartas för att säkra västvärldens tillgång till volfram, en kritisk metall som används bland annat inom avancerad elektronik och försvarsindustrin. Ett nytt avtal med den amerikanska tillverkaren Elmet Technologies är värt 1,8 miljarder dollar.
1,8 miljarder dollar – avtalet som väcker gruvan till liv
Hemerdon-gruvan i Devon grundades redan 1867 och har sedan dess fått spela en strategisk roll i två världskrig. Britterna bröt volfram här och använde metallen till krigsmateriel och hårda verktyg.
Nu vill Tungsten West väcka den gamla gruvan till liv igen. Bolaget planerar, enligt Mining.com, att återuppta produktionen och nå full kapacitet under 2027.
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Ett avtal värt 1,8 miljarder dollar
Tungsten West har tecknat ett åttaårigt avtal med amerikanska Elmet Technologies. Elmet ska köpa motsvarande 1 000 ton volframtrioxid, WO₃, per år från Hemerdon.
Bolagen värderar avtalet till mer än 1,4 miljarder pund, eller omkring 1,8 miljarder dollar. Värdet bygger på de volframpriser och växelkurser som används i beräkningen.
För Tungsten West ger avtalet en långsiktig köpare till en stor del av den framtida produktionen. För Elmet säkrar det tillgången till volfram från en leverantör utanför Kina.
Hemerdon är samtidigt större än bara en volframgruva. Projektet ska även producera tenn och högkvalitativt ballastmaterial, vilket ger bolaget ytterligare intäktskällor.
Själva fyndigheten omfattar omkring 327 miljoner ton malm och innehåller enligt bolagets beräkningar 39,7 miljoner ton volframenheter. Tungsten West beskriver fyndigheten som en av de största volframresurserna utanför Kina.
Kina dominerar marknaden
Kina dominerar den globala volframproduktionen och har blivit en central roll i den internationella leveranskedjan. För att minska beroendet försöker USA, Storbritannien och andra västländer hitta andra sätt att få fram den strategiska metallen.
Volfram är en så kallad kritisk råvara och används fortfarnade inom försvarsindustrin, men också inom flygindustrin och avancerad teknik. Metallens höga densitet, hårdhet och mycket höga smältpunkt gör den svår att ersätta i flera industriella tillämpningar.
Projektet är dessutom redan delvis utbyggt. Omkring 300 miljoner dollar har tidigare investerats på området, bland annat i krossanläggningar, elförsörjning och vägar. Det innebär att Tungsten West kan bygga vidare på befintlig infrastruktur i stället för att börja från grunden.
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Brittiska staten går in
Den brittiska staten har också satsat på Hemerdon. National Wealth Fund har gått in med upp till 71 miljoner pund för att hjälpa Tungsten West att finansiera återstarten.
Samtidigt har regeringen förhandlat om möjligheten att köpa upp till hälften av gruvans framtida årliga produktion.
Tungsten West genomför nu kapitalförbättringar på anläggningen. Ett test av raffinaderiets produktion slutfördes under slutet av 2025, medan ytterligare arbeten i processanläggningen pågår under 2026.
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