Frankrike vill stänga ute britterna – Sverige säger emot

Sverige saknar britterna

Tyskland vill i stället ha en bredare ”Made with Europe”-politik som omfattar Storbritannien och andra allierade.

Tysklands ekonomiminister Katherina Reiche sa till sina kollegor att EU visserligen måste minska kritiska beroenden, men inte isolera sig, partnerländer bör omfattas under förutsättning av ömsesidighet.

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Den linjen får brett stöd från de nordiska länderna, som traditionellt förespråkar fri handel.

Sveriges avgående vice statsminister Ebba Busch, som ansvarar för näringspolitiken, sa enligt The Guardian att ”vi saknar alltid britterna”. Sverige vill se en balanserad lösning eftersom vissa europeiska länder står utanför EU men ändå är helt avgörande för en fungerande europeisk marknad, sa hon.

Frågan har redan väckt oro bland EU:s närmaste grannländer, som Norge och Schweiz.

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Toppmöte i farozonen

Premiärminister Andy Burnham tog upp frågan när han träffade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i samband med FN:s generalförsamling tidigare i veckan. London befarar att brittiska företag blir kollateralskador, och att lösa frågan har blivit en av Burnhams främsta prioriteringar i relationen till EU.

Grälet väcker frågor om tidpunkten för det toppmöte mellan EU och Storbritannien som sköts upp när Keir Starmer avgick som premiärminister. Brittiska tjänstemän räknar med att mötet blir av i november, även om ett tidigare datum den 6 november har strukits. I december väntas EU dessutom vara uppslukat av svåra förhandlingar om unionens nästa sjuåriga budget.

En EU-diplomat varnar för att det vore en stor risk om London kräver en uppgörelse redan i höst, eftersom EU-länderna har svårt att enas internt. Enligt bedömare i Bryssel kan en uppgörelse med London inte komma till stånd förrän EU har landat i sin egen hållning.

Avgörandet dröjer

Irland, som leder ministerförhandlingarna, hoppas på en överenskommelse om IAA mellan ministerrådet och Europaparlamentet i december. Irlands näringsminister Peter Burke medger att synen på europeisk preferens och samarbete med tredjeländer går isär, men säger att det finns en väg framåt.

Polens minister för ekonomisk utveckling Michał Baranowski sa att det är för tidigt att säga om länder som Schweiz, Storbritannien, Japan, Australien och Kanada kommer att omfattas. Storbritannien bör få besked om sin status när lagen är antagen, sa han. Förhandlingarna är inne på slutrakan, enligt Baranowski, men den kan dra ut på tiden.

Den brittiska regeringen säger att den fortsätter att föra dialog med EU och beskriver landet som en nära och pålitlig europeisk partner.

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