Köerna är tillbaka – Ryssland ransonerar bensin igen

Leningrad i centrum för andra vågen

Redan förra veckan begränsade myndigheterna i Leningradregionen kring Sankt Petersburg försäljningen till 30 liter bensin per fordon, åtminstone fram till den 1 oktober. Regionen beskrevs då som epicentrum för en andra våg av den ryska bränslekrisen, sedan attacker mot raffinaderiet Kirishinefteorgsintez (KINEF) slagit ut anläggningen i augusti.

Missa inte: EU stryker två oligarker från sanktionslistan – ”Moskva firar”. Realtid

Enligt guvernören Alexander Drozdenko har nästan var femte oberoende eller mindre bensinstation stängt, eftersom de inte kunnat köpa bränsle i grossistledet på börsen i Sankt Petersburg. Oljebolagen räknar med att leveranserna stabiliseras i oktober, uppger han.

Kremls besked höll inte

Det är knappt två månader sedan vice premiärminister Alexander Novak hävdade att den akuta bränslekrisen höll på att lätta i takt med att raffinaderier återupptog driften. Han beskrev då krisen som tillfällig.

Sedan dess har den ukrainska kampanjen fortsatt med full kraft. Ukraina har träffat minst 24 av Rysslands 34 största raffinaderier, och ransonering har införts i ett femtiotal regioner, som Realtid tidigare rapporterat. Effekterna har blivit så kännbara på världsmarknaden att USA:s president Donald Trump uppmanat Kiev att sluta slå mot rysk dieselproduktion.

Ryssland har samtidigt svårt att täcka bristen utifrån. Flera av de större raffinaderierna i grannlandet Kazakstan har vägrat exportera bensin till Ryssland av rädsla för västliga sanktioner.

ANNONS

Priset upp 21 procent

Bristen syns tydligt i priserna. Enligt den ryska statistikmyndigheten Rosstat har bensinpriset i snitt stigit 21 procent sedan årsskiftet. Efter en kraftig uppgång på en enda vecka låg riksgenomsnittet den 14 september på 78,51 rubel per liter.

För att skydda den inhemska marknaden har Ryssland förbjudit export av bensin till och med den 31 januari 2027, och av diesel till slutet av oktober.