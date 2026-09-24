Köerna vid de ryska bensinstationerna är tillbaka. Efter en ny våg av ukrainska drönarattacker mot raffinaderier återinför allt fler regioner tak för hur mycket bränsle bilisterna får köpa.
Köerna är tillbaka – Ryssland ransonerar bensin igen
I Kalugaregionen sydväst om Moskva har guvernören Vladislav Shapsha återinfört ett system där bilar med jämna och udda registreringsnummer turas om att tanka. Från och med onsdagen är det dessutom förbjudet att sälja bensin i dunkar, rapporterar The Moscow Times.
”Köerna är tillbaka. Det väcker befogad frustration”, skrev Shapsha på Telegram.
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Reserver för 20 dagar
I Zabajkalskregionen i Sibirien har myndigheterna infört ett tak på 15 liter per fordon för bensinkvaliteterna AI-92 och AI-95 vid 48 bensinstationer. Regionens bränslereserver uppgick till 17 000 ton, vilket väntas räcka i ungefär 20 dagar.
Den regionala ledningen underströk samtidigt att 106 av regionens 249 bensinstationer i drift fortfarande säljer bränsle utan begränsningar.
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Båda beskeden kommer efter att ukrainska drönare under de senaste tre dagarna slagit mot tre viktiga raffinaderier i Moskva, Samara och Ufa. Den ukrainska militären hävdade i veckan att man slagit ut mer än 45 procent av Rysslands raffineringskapacitet. Uppgiften kommer från den ukrainska sidan.
Leningrad i centrum för andra vågen
Redan förra veckan begränsade myndigheterna i Leningradregionen kring Sankt Petersburg försäljningen till 30 liter bensin per fordon, åtminstone fram till den 1 oktober. Regionen beskrevs då som epicentrum för en andra våg av den ryska bränslekrisen, sedan attacker mot raffinaderiet Kirishinefteorgsintez (KINEF) slagit ut anläggningen i augusti.
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Enligt guvernören Alexander Drozdenko har nästan var femte oberoende eller mindre bensinstation stängt, eftersom de inte kunnat köpa bränsle i grossistledet på börsen i Sankt Petersburg. Oljebolagen räknar med att leveranserna stabiliseras i oktober, uppger han.
Kremls besked höll inte
Det är knappt två månader sedan vice premiärminister Alexander Novak hävdade att den akuta bränslekrisen höll på att lätta i takt med att raffinaderier återupptog driften. Han beskrev då krisen som tillfällig.
Sedan dess har den ukrainska kampanjen fortsatt med full kraft. Ukraina har träffat minst 24 av Rysslands 34 största raffinaderier, och ransonering har införts i ett femtiotal regioner, som Realtid tidigare rapporterat. Effekterna har blivit så kännbara på världsmarknaden att USA:s president Donald Trump uppmanat Kiev att sluta slå mot rysk dieselproduktion.
Ryssland har samtidigt svårt att täcka bristen utifrån. Flera av de större raffinaderierna i grannlandet Kazakstan har vägrat exportera bensin till Ryssland av rädsla för västliga sanktioner.
Priset upp 21 procent
Bristen syns tydligt i priserna. Enligt den ryska statistikmyndigheten Rosstat har bensinpriset i snitt stigit 21 procent sedan årsskiftet. Efter en kraftig uppgång på en enda vecka låg riksgenomsnittet den 14 september på 78,51 rubel per liter.
För att skydda den inhemska marknaden har Ryssland förbjudit export av bensin till och med den 31 januari 2027, och av diesel till slutet av oktober.