När världens två mäktigaste ledare möts är den ena parten märkbart försvagad. Det kan öppna för amerikanska eftergifter med långtgående konsekvenser.
Expert om toppmötet: Då skulle Kina överge Iran
”Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan”, säger Kinakännaren Björn Jerdén inför det stundande mötet mellan USA:s och Kinas presidenter.
Donald Trump sitter i en rävsax i Mellanöstern – och tros behöva Xi Jinpings hjälp för att ta sig ur den. Både utrikesminister Marco Rubio och finansminister Scott Bessent har bett Kina att använda sitt inflytande för att få Iran att sluta blockera sjöfarten genom Hormuzsundet.
Det är i Kinas intresse att Iran slutar att stänga sundet, sade Rubio i förra veckan, i samband med Irans utrikesminister Abbas Araghchis besök i Peking.
Klart är att Kina har maktmedel gentemot Iran. Under kriget uppges Peking ha köpt iransk olja, hjälpt Teheran att runda sanktioner och levererat produkter som kopplas till Irans robotprogram.
Tillräckligt desperata?
Frågan är vad Kina skulle få i gengäld för att sluta agera livlina åt Iran. Vissa befarar att Trump ska skala ned USA:s stöd till Taiwan, som Xi länge haft som uttalat mål att införliva i Folkrepubliken Kina.
”Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan. Och i förlängningen också ge upp USA:s militära närvaro i den delen av världen”, säger Björn Jerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina.
Att det skulle ske just nu ser han dock som osannolikt.
”Skulle Kina sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien? När som helst. Frågan är om amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det. Jag tror inte det, även om vi inte kan utesluta någonting med Trump.”
Vill stabilisera
Björn Jerdén tror inte att mötet mellan Trump och Xi kommer att sluta med några större avtal. Relationen präglas av en ”allvarlig strukturell konflikt” som har förvärrats successivt sedan Trumps förra runda i Vita huset, säger han.
Det är en konflikt som handlar om militära intressen, säkerhetsintressen, om handel, teknologi och övergripande om makt över världsordningen.
”Trump vill nog få till en deal med Kina. Det vill han med alla länder. Men jag tror att det finns väldigt små förutsättningar att få till stånd en överenskommelse med Kina som gör att den här strukturella konflikten i botten försvinner”, konstaterar Jerdén.
Han tror i stället att bägge parter kommer att fokusera på att stabilisera relationen. En sannolik utgång är en förlängning av den bräckliga handelsvapenvilan länderna emellan.
”Så länge den här relationen är stabil så har det betydelse för oss. För det bidrar till en lugnare världsekonomi, vilket minskar turbulensen.”
USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Peking 14–15 maj.
Mötet var ursprungligen planerat till mars, men sköts upp på grund av Irankriget. Det är det första amerikanska presidentbesöket i Kina sedan Trumps resa i november 2017.
Handelstullar, Irankriget och energikrisen, AI-säkerhet samt det amerikansk-kinesiska avtalet om sällsynta jordartsmetaller väntas stå på dagordningen.
Trump har även meddelat att han kommer att lyfta frågan om amerikansk vapenförsäljning till Taiwan. I december godkände presidenten ett vapenpaket på 11 miljarder dollar till Taiwan, men USA har ännu inte gått vidare med leveransen.
Med på resan finns flera företagsledare, enligt medieuppgifter bland andra Teslas vd Elon Musk och Apples vd Tim Cook. Även Boeings vd Kelly Ortberg, som rapporteras vara nära att slutföra en order på 500 flygplan av modellen 737 Max till Kina, ingår i delegationen.
