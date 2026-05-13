Expert om toppmötet: Då skulle Kina överge Iran

”Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan”, säger Kinakännaren Björn Jerdén inför det stundande mötet mellan USA:s och Kinas presidenter.

Donald Trump sitter i en rävsax i Mellanöstern – och tros behöva Xi Jinpings hjälp för att ta sig ur den. Både utrikesminister Marco Rubio och finansminister Scott Bessent har bett Kina att använda sitt inflytande för att få Iran att sluta blockera sjöfarten genom Hormuzsundet.

Det är i Kinas intresse att Iran slutar att stänga sundet, sade Rubio i förra veckan, i samband med Irans utrikesminister Abbas Araghchis besök i Peking.

Klart är att Kina har maktmedel gentemot Iran. Under kriget uppges Peking ha köpt iransk olja, hjälpt Teheran att runda sanktioner och levererat produkter som kopplas till Irans robotprogram.

Tillräckligt desperata?

Frågan är vad Kina skulle få i gengäld för att sluta agera livlina åt Iran. Vissa befarar att Trump ska skala ned USA:s stöd till Taiwan, som Xi länge haft som uttalat mål att införliva i Folkrepubliken Kina.

”Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan. Och i förlängningen också ge upp USA:s militära närvaro i den delen av världen”, säger Björn Jerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Att det skulle ske just nu ser han dock som osannolikt.

”Skulle Kina sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien? När som helst. Frågan är om amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det. Jag tror inte det, även om vi inte kan utesluta någonting med Trump.”