Magneter som skapas av järn och kväve och maskiner som inte behöver permanenta magneter alls. Det är vad företag i USA och Japan satsar på för att minska beroendet av kina.
Kinesiska råvaror kan bli överflödiga – ny teknik väcker hopp i väst
Kinas kontroll över marknaden för sällsynta jordartsmetaller har länge setts som ett strategiskt övertag.
Det har gällt både inom försvarsindustrin och den globala tekniksektorn.
Men flera företag utvecklar nu alternativ som kan minska världens beroende av kinesiska råvaror.
Skapas av järn och kväve
Sällsynta jordartsmetaller används bland annat i stridsflygplan, vapensystem, elbilar, mobiltelefoner och AI-relaterad hårdvara.
När Kina begränsat exporten har det skapat oro för störningar i globala leveranskedjor. Det har samtidigt gett ökad fart åt arbetet med att hitta ersättningslösningar, skriver Wall Street Journal.
Ett av bolagen är amerikanska Niron Magnetics, som utvecklat magneter baserade på järn och kväve i stället för sällsynta jordartsmetaller.
Tekniken bygger på forskning från University of Minnesota och stöddes från början av det amerikanska energidepartementet.
Behöver inte magneter
Företaget producerar redan mindre volymer och räknar med att de första kommersiella produkterna ska nå marknaden senare i år.
Även den tyska fordonsunderleverantören ZF Friedrichshafen försöker minska beroendet av kinesiska råvaror.
Bolaget har utvecklat en elmotor som inte använder permanenta magneter över huvud taget.
I stället bygger tekniken på elektromagnetisk induktion, vilket eliminerar behovet av neodym och andra sällsynta jordartsmetaller som normalt används i elbilsmotorer.
Innovation sker även i Japan
Företaget uppger att tekniken är redo för massproduktion.
I Japan har Daido Steel tagit fram magneter som inte kräver de så kallade tunga sällsynta jordartsmetallerna dysprosium och terbium.
Dessa ämnen används normalt för att magneter ska fungera vid höga temperaturer, men är särskilt starkt dominerade av kinesisk produktion. Företagets teknik används redan i vissa hybridfordon från Honda.
Kan minska beroendet
Utvecklingen har fått ökad betydelse i takt med att efterfrågan på magneter väntas öka kraftigt genom elektrifiering, robotisering och AI-investeringar.
Samtidigt har Kinas tidigare exportbegränsningar mot bland annat Japan och andra handelspartner visat hur känsliga leveranskedjorna är.
Även om Kina fortfarande dominerar både brytning och förädling av sällsynta jordartsmetaller pekar de nya tekniska lösningarna på att beroendet kan minska på sikt.
Läs mer: Efter tio år som president – Macrons ekonomiska arv får kritik. Realtid