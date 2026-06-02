Kinesiska råvaror kan bli överflödiga – ny teknik väcker hopp i väst

Kinas kontroll över marknaden för sällsynta jordartsmetaller har länge setts som ett strategiskt övertag.

Det har gällt både inom försvarsindustrin och den globala tekniksektorn.

Men flera företag utvecklar nu alternativ som kan minska världens beroende av kinesiska råvaror.

Skapas av järn och kväve

Sällsynta jordartsmetaller används bland annat i stridsflygplan, vapensystem, elbilar, mobiltelefoner och AI-relaterad hårdvara.

När Kina begränsat exporten har det skapat oro för störningar i globala leveranskedjor. Det har samtidigt gett ökad fart åt arbetet med att hitta ersättningslösningar, skriver Wall Street Journal.

Ett av bolagen är amerikanska Niron Magnetics, som utvecklat magneter baserade på järn och kväve i stället för sällsynta jordartsmetaller.

Tekniken bygger på forskning från University of Minnesota och stöddes från början av det amerikanska energidepartementet.

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