Kina har blivit helt beroende av export – skapar problem

Kinas exportmaskin fortsätter att imponera på omvärlden.

Landets tillverkare har under de senaste åren stärkt sina positioner inom allt från elbilar och batterier till fartyg och avancerad teknik.

Framgångarna har samtidigt fått EU, USA och andra ekonomier att överväga nya åtgärder för att minska sitt beroende av kinesiska leveranskedjor.

Håller i plånboken

Men bakom exportframgångarna växer problemen på hemmaplan. Det menar den ansedda tidskriften The Economist som framför sina argument i en ledarartikel.

Trots stark industriproduktion och stigande export har den kinesiska ekonomin svårt att återhämta sig efter fastighetskrisen och de ekonomiska effekterna av pandemin.

Konsumenternas framtidstro är fortsatt svag och hushållens konsumtion utvecklas betydligt långsammare än industrin.

Den kinesiska ledningen har länge sett avancerad tillverkning som nyckeln till ekonomisk styrka och geopolitisk makt.

ANNONS

Läs mer: Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver. Realtid