Kina har hamnat i ett tufft dilemma. Antingen måste de köpa dyr olja från utlandet, eller använda sina reserver. Landet verkar välja det senare alternativet.
Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver
Att Kina har ett omfattande oljelager har varit känt sedan länge.
Nu har man också behövt börja använda dem efter flera månader av störningar på den globala energimarknaden till följd av konflikten i Mellanöstern.
Landet väntas under de kommande månaderna ta ut omkring en miljon fat råolja per dag från strategiska och kommersiella reserver, enligt bedömningar från flera analysföretag.
Byggde upp stora reserver
Utvecklingen visar att världens största oljeimportör fortfarande är ovillig att köpa stora volymer råolja på den öppna marknaden.
Där har de fått höga priser som följd av att omkring en tiondel av den globala oljeproduktionen slagits ut.
Kina gick in i krisen med betydande lager. Under året före konflikten byggde landet enligt uppskattningar upp reserver på mellan 1,2 och 1,3 miljarder fat olja, skriver Oilprice.com.
De exakta nivåerna är dock okända eftersom uppgifterna betraktas som statshemligheter.
För att hantera situationen har kinesiska myndigheter gradvis minskat raffinaderiernas produktion.
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Hålls hemligt av staten
Statligt kontrollerade energibolag har sänkt sina körningar samtidigt som privata raffinaderier fått större möjlighet att minska produktionen när lönsamheten försämrats.
Tidigare hade mindre oberoende raffinaderier pressats att hålla uppe produktionen av bensin och diesel för att säkra den inhemska tillgången på drivmedel.
Men när lagren visat sig tillräckliga och exporten av raffinerade produkter samtidigt minskat har myndigheterna börjat lätta på kraven.
Den lägre raffinaderiaktiviteten har bidragit till att dämpa Kinas behov av nya oljeleveranser.
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Många kör elbilar
Samtidigt har den inhemska efterfrågan på bensin försvagats sedan oljepriserna steg kraftigt efter konfliktens utbrott.
En annan faktor är den fortsatta elektrifieringen av fordonsflottan. Den snabba ökningen av elbilar väntas bidra till att Kinas bensinförbrukning minskar mer än tidigare prognoser visat under året.
Effekterna syns redan i handelsstatistiken. Kinas råoljeimport föll i maj till den lägsta nivån sedan hösten 2017, en utveckling som till stor del kopplas till de högre priserna på världsmarknaden.
För oljehandlare och energibolag världen över har Kinas agerande blivit en central fråga.
När Kina återgår till mer omfattande inköp av råolja kan det få betydande konsekvenser för både oljepriset och balansen på den globala energimarknaden.
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