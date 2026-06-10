Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver

Att Kina har ett omfattande oljelager har varit känt sedan länge.

Nu har man också behövt börja använda dem efter flera månader av störningar på den globala energimarknaden till följd av konflikten i Mellanöstern.

Landet väntas under de kommande månaderna ta ut omkring en miljon fat råolja per dag från strategiska och kommersiella reserver, enligt bedömningar från flera analysföretag.

Byggde upp stora reserver

Utvecklingen visar att världens största oljeimportör fortfarande är ovillig att köpa stora volymer råolja på den öppna marknaden.

Där har de fått höga priser som följd av att omkring en tiondel av den globala oljeproduktionen slagits ut.

Kina gick in i krisen med betydande lager. Under året före konflikten byggde landet enligt uppskattningar upp reserver på mellan 1,2 och 1,3 miljarder fat olja, skriver Oilprice.com.

De exakta nivåerna är dock okända eftersom uppgifterna betraktas som statshemligheter.

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För att hantera situationen har kinesiska myndigheter gradvis minskat raffinaderiernas produktion.

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