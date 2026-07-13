13 juli
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Guldvittring utanför Lycksele

Realtid.se
Makro

Guldvittring utanför Lycksele

Hand som håller i en guldklimp
Lappland Guldprospektering följer guldspår utanför Lycksele. (Bild: Getty Images)
Karin Andersen

Karin Andersen

Lappland Guldprospektering har fått fram två möjliga guldspår vid Löparen utanför Lycksele. Bolaget har, enligt Affärsvärlden, borrat 70 bergkaxborrhål. Resultaten är låga, men ett nordligt område sticker ut med den högsta halten: 0,056 gram guld per ton.

I prospekteringssammanhang är det en mycket låg nivå. Men den typen av svaga utslag kan ändå vara geologiskt intressanta, eftersom de ibland markerar kanten av en mineralisering.

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Bolaget växlar upp undersökningen

Lappland Guldprospektering planerar nu tätare borrning under vintern 2026/2027 för att se om halterna ökar när man kommer närmare den möjliga zonen.

Vd Fredrik Johansson säger till Affärsvärlden att det glesa borrprogrammet gav den vägledning som behövdes inför nästa steg.

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Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

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