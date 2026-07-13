Guldvittring utanför Lycksele

I prospekteringssammanhang är det en mycket låg nivå. Men den typen av svaga utslag kan ändå vara geologiskt intressanta, eftersom de ibland markerar kanten av en mineralisering.

Läs också: Hoppades att sten var guld – var något ännu ovanligare. Realtid

Bolaget växlar upp undersökningen

Lappland Guldprospektering planerar nu tätare borrning under vintern 2026/2027 för att se om halterna ökar när man kommer närmare den möjliga zonen.



Vd Fredrik Johansson säger till Affärsvärlden att det glesa borrprogrammet gav den vägledning som behövdes inför nästa steg.

Missa inte: Tur på turen – hittade guldklimp på 4 kilo. Realtid