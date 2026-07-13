Guldprisets fall under andra kvartalet fick stora konsekvenser för världens gruvbolag. De 50 mest värdefulla gruvbolagen hade ett sammanlagt börsvärde på 2 190 miljarder dollar vid utgången av andra kvartalet, en minskning med 228 miljarder dollar på tre månader.
Guld tynger gruvjättarna – 50 största bolagen tappar 228 miljarder
Uppgången för året har därmed krympt till blygsamma 22 miljarder dollar, enligt Mining.com:s kvartalsräkning.
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Nedgången kom efter ett starkt första kvartal då rankingen tog sig igenom utbrottet av kriget mellan USA och Iran och nådde 2 410 miljarder dollar.
Guldpriset låg då nära rekordnivån från januari på 5 589 dollar per uns, men har sedan dess fallit kraftigt och bröt i slutet av juni igenom den psykologiskt viktiga nivån 4 000 dollar.
Guldproducenten: ”kommer att bli ett rekordkvartal”
Akobo Minerals som är en av Etiopiens få producerande guldgruvor inleder året med sitt starkaste kvartal hittills.
Ränteoro bakom fallet
Fallet är en del av en bredare trend. Bank of America har pekat ut stigande ränteoro som huvudorsak till nedgången. marknaden räknar nu med hög sannolikhet för fortsatta räntehöjningar, vilket gör den avkastningslösa metallen mindre attraktiv.
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Enligt storbanken är dock raset inte slutet på guldrallyt utan snarare en möjlighet, med stöd på lång sikt från USA:s växande budgetunderskott och centralbankers minskade dollarexponering.
Just centralbankers guldköp har fortsatt trots prisfallet. Dagens PS har rapporterat att Kinas centralbank i juni gjorde sitt största guldköp på över två och ett halvt år, motsvarande knappt 15 ton, mitt i den kraftigaste månatliga prisnedgången på över ett decennium.
Blandat bland gruvjättarna
Enligt Mining.com var nedgången särskilt hård för de renodlade guldbolagen. Agnico Eagle tappade 28 miljarder dollar, eller 26 procent av sitt värde, medan Shandong Gold rasade 40 procent och föll 16 placeringar till plats 46, en av de brantaste kvartalsnedgångarna i rankingens historia.
Undantaget var Newmont, som föll ett mer måttligt 16 procent och gick om Zijin Mining till en fjärdeplats totalt.
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Samtidigt gjorde de diversifierade gruvjättarna comeback. BHP ökade 16 procent, motsvarande 28 miljarder dollar, till 209 miljarder dollar, medan Rio Tinto återtog sin andraplats med ett värde på 162 miljarder dollar.
Kopparsektorn hade en mer blandad utveckling. Priset satte ett rekord på 6,72 dollar per pound i maj innan det föll tillbaka, och sexklubben av kopparbolag värda över 100 miljarder dollar krympte till fem medlemmar när Agnico klev ur klubben.