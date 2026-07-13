Guld tynger gruvjättarna – 50 största bolagen tappar 228 miljarder

Uppgången för året har därmed krympt till blygsamma 22 miljarder dollar, enligt Mining.com:s kvartalsräkning.

Missa inte: Guldvittring utanför Lycksele. Realtid

Nedgången kom efter ett starkt första kvartal då rankingen tog sig igenom utbrottet av kriget mellan USA och Iran och nådde 2 410 miljarder dollar.

Guldpriset låg då nära rekordnivån från januari på 5 589 dollar per uns, men har sedan dess fallit kraftigt och bröt i slutet av juni igenom den psykologiskt viktiga nivån 4 000 dollar.

Ränteoro bakom fallet

Fallet är en del av en bredare trend. Bank of America har pekat ut stigande ränteoro som huvudorsak till nedgången. marknaden räknar nu med hög sannolikhet för fortsatta räntehöjningar, vilket gör den avkastningslösa metallen mindre attraktiv.

Läs även: EU väntas införa nya sanktioner mot Sudans guldsektor. Dagens PS

ANNONS

Enligt storbanken är dock raset inte slutet på guldrallyt utan snarare en möjlighet, med stöd på lång sikt från USA:s växande budgetunderskott och centralbankers minskade dollarexponering.

Just centralbankers guldköp har fortsatt trots prisfallet. Dagens PS har rapporterat att Kinas centralbank i juni gjorde sitt största guldköp på över två och ett halvt år, motsvarande knappt 15 ton, mitt i den kraftigaste månatliga prisnedgången på över ett decennium.