SAS-strejk hotar från lördag – så drabbas du som resenär

Därmed varslas strejk från klockan 04.00 på lördag den 8 augusti, rapporterar E24.

Enligt SVT deltog över 90 procent av medlemmarna i omröstningen, och en klar majoritet sade nej.

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Runt 500 kabinanställda tas ut enligt varslet om plassfratredelse.

I sin konsumentguide räknar E24 dock med att fackförbundet Fellesforbundet och Parat tillsammans tar ut samtliga medlemmar, omkring 750 personer.

Medicinsk evakuering och flygningar till och från Longyearbyen på Svalbard undantas.

Charterbolagen har redan börjat räkna

Också charterresenärer kan påverkas. Tui uppger till E24 att omkring 75 bokningar potentiellt berörs om strejken bryter ut den 8 augusti, och att det i första hand är SAS som ska hitta ersättningsflyg.

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Apollo har enligt samma artikel 22 planerade avgångar med SAS-plan enbart på lördagen, och totalt 35 under nästa vecka.

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Går det inte att ordna ersättningsflyg måste resan ställas in och kunderna har då rätt till full återbetalning enligt norska pakkereiseloven.