Kabinpersonalen på SAS har röstat nej till det förslag till nytt kollektivavtal som facket och NHO Luftfart enades om före sommaren.
SAS-strejk hotar från lördag – så drabbas du som resenär
Därmed varslas strejk från klockan 04.00 på lördag den 8 augusti, rapporterar E24.
Enligt SVT deltog över 90 procent av medlemmarna i omröstningen, och en klar majoritet sade nej.
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Runt 500 kabinanställda tas ut enligt varslet om plassfratredelse.
I sin konsumentguide räknar E24 dock med att fackförbundet Fellesforbundet och Parat tillsammans tar ut samtliga medlemmar, omkring 750 personer.
Medicinsk evakuering och flygningar till och från Longyearbyen på Svalbard undantas.
Charterbolagen har redan börjat räkna
Också charterresenärer kan påverkas. Tui uppger till E24 att omkring 75 bokningar potentiellt berörs om strejken bryter ut den 8 augusti, och att det i första hand är SAS som ska hitta ersättningsflyg.
Apollo har enligt samma artikel 22 planerade avgångar med SAS-plan enbart på lördagen, och totalt 35 under nästa vecka.
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Går det inte att ordna ersättningsflyg måste resan ställas in och kunderna har då rätt till full återbetalning enligt norska pakkereiseloven.
Detta har du rätt till
Blir din avgång inställd har du rätt att bokas om eller få pengarna tillbaka, men det kan dröja flera dagar, varnar Forbrukerrådets fagsjef Thomas Iversen. Är du redan på resa ska SAS stå för övernattning, mat, dryck och flygplatstransport, samt alternativ transport till destinationen.
Utöver det finns en standardiserad ersättning som betalas ut oavsett ekonomisk förlust, men som du själv måste kräva. Iversen uppger att bara 20–30 procent gör det.
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Nivåerna varierar med reslängd. 250 euro inom Norge och Skandinavien, 400 euro i Sydeuropa och 600 euro till andra kontinenter.
Ersättningen förutsätter att man är sparsam. Inga femstjärniga hotell eller privatjet, men buss, tåg och andra flygbolag godtas.
Medlingen på torsdag avgör
Parterna möts hos Riksmekleren på torsdag.
Fellesforbundets förhandlingsledare Dag-Einar Sivertsen vill inte gå händelserna i förväg och säger till E24 att varslet står fast till lördag morgon om ingen lösning nås.
Medlemsomröstningen kallar han en kraftig signal till NHO Luftfart och SAS.
Facket menar att kabinpersonalen halkat efter i löneutvecklingen, särskilt anställda med låg anciennitet.
SAS säger sig vara ”besviket” men hoppas nå en lösning genom konstruktiv dialog. Kommunikationschefen Alexandra Lindgren betonar till SVT att strejken enbart rör norsk kabinpersonal.