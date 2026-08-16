Kärnkraften tvingas ned – elpriserna kan rusa

Den extrema värmen som drabbat Europa fått floderna att krympa ihop till oigenkännlighet. Det sker samtidigt som energimarknaderna redan är pressade av spänningarna kring Hormuzsundet.

Flera kärnkraftsanläggningar har redan minskat produktionen när floderna blivit för varma och för grunda för att kyla reaktorerna, rapporterar Futurism.

Kärnkraftverk tvingas bromsa

I Ungern har Paks‑verket varit nära att stänga helt. I Rumänien har myndigheter försökt omdirigera vattenflöden för att hålla reaktorerna igång.



Frankrike, som är Europas största kärnkraftsproducent, har tappat omkring 20 procent av sin kapacitet under tidigare värmeperioder när kylningen inte fungerat.



Guardian rapporterar att upp till 15 procent av den franska kärnkraften väntades vara offline under den senaste värmepeaken.

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Hög efterfrågan möter lägre produktion

När temperaturen stiger kraftigt används luftkonditionering, fläktar och kylsystem på max. Det har redan bidragit till kraftigt högre elpriser på flera europeiska marknader.



Kombinationen av hög belastning och minskad produktion skapar en pressad situation på elmarknaden.

När kärnkraften bromsar försvinner stabil basproduktion ur systemet. Då måste elmarknaden fylla luckan med dyrare och mer osäkra alternativ, vilket snabbt skapar prissvängningar.

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Logistiken knäcks i Tyskland

Värmen slår inte bara mot kärnkraftverken utan mot hela den tysk industrin. De rekordlåga vattennivåerna i Rhen har nästan stoppat pråmtrafiken vid Kaub, en av landets viktigaste transportpunkter för kol, olja och gas.



Oxford Economics bedömer att detta är den största ekonomiska risken för Tyskland i årets värmeböljor.

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