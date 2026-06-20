Det nya inbördeskriget: Big Tech i kapplöpning om el till AI‑boomen

Microsoft, Google och Amazon planerar kapacitetsexpansioner som saknar historiskt motstycke, men elförbrukningen växer snabbare än nya kraftkällor kan tas i drift.



Flera aktörer varnar nu för att AI-utvecklingen kan bromsa in långt innan modellerna når sina tekniska gränser – helt enkelt för att strömmen tar slut.

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Techjättarna jagar egen kraft

När elnäten inte räcker till försöker bolagen i stället säkra egen produktion. Enligt Oilprice tecknar Microsoft avtal om små modulära kärnreaktorer (SMR), Google investerar i geotermisk energi och Amazon köper upp enorma volymer förnybar kraft världen över..

Strategin är densamma: att låsa in framtida el innan konkurrensen gör det dyrare.

I områden där det finns billig och stabil el bokar datacenteroperatörer upp kapacitet långt innan den ens finns tillgänglig. Det pressar upp priserna och skapar konflikter med både industri och hushåll. På flera håll i USA har myndigheter pausat nya datacenteranslutningar eftersom näten inte klarar fler stora laster.

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Flaskhalsen flyttar från chip till el

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Under flera år var det bristen på avancerade chip som bromsade AI‑utvecklingen. Nu är det energin som sätter gränsen. Ett nytt kraftverk tar åratal att bygga, och elnäten är redan hårt belastade. AI‑bolagens expansionsplaner rör sig i en helt annan hastighet.

Den aktör som lyckas säkra långsiktig tillgång till billig och skalbar el får ett försprång som är svårt att ta igen. För alla andra väntar en framtid där energin, inte tekniken, blir den faktor som avgör hur långt AI‑boomen kan drivas.

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