Dubai bygger ny hamn för att undvika Hormuzsundet

Hamnoperatören DP World planerar att bygga en ny hamn och containerterminal på Förenade Arabemiratens östkust.

Syftet är att minska Dubais beroende av Hormuzsundet.

Satsningen följer efter månader av störningar i sjöfarten till följd av konflikten mellan USA och Iran.

Blir en stor förändring

Den planerade anläggningen ska byggas i emiratet Fujairah vid Omanbukten, skriver Financial Times.

Därifrån ska containrar kunna transporteras vidare landvägen till Dubai, Abu Dhabi och andra delar av Gulfregionen utan att behöva passera det strategiskt viktiga Hormuzsundet.

Projektet innebär en betydande förändring för Dubai, vars hamn Jebel Ali under flera decennier varit navet i emiratets handel och logistik.

Jebel Ali är Mellanösterns största containerhamn och hanterade 15,6 miljoner tjugofotscontainrar under förra året.

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