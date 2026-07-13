Hormuzsundet har varit en central tvistefråga under kriget i Mellanöstern. Det vill nu Dubai minska konsekvenserna av med en helt ny hamn.
Dubai bygger ny hamn för att undvika Hormuzsundet
Hamnoperatören DP World planerar att bygga en ny hamn och containerterminal på Förenade Arabemiratens östkust.
Syftet är att minska Dubais beroende av Hormuzsundet.
Satsningen följer efter månader av störningar i sjöfarten till följd av konflikten mellan USA och Iran.
Blir en stor förändring
Den planerade anläggningen ska byggas i emiratet Fujairah vid Omanbukten, skriver Financial Times.
Därifrån ska containrar kunna transporteras vidare landvägen till Dubai, Abu Dhabi och andra delar av Gulfregionen utan att behöva passera det strategiskt viktiga Hormuzsundet.
Projektet innebär en betydande förändring för Dubai, vars hamn Jebel Ali under flera decennier varit navet i emiratets handel och logistik.
Jebel Ali är Mellanösterns största containerhamn och hanterade 15,6 miljoner tjugofotscontainrar under förra året.
Lär dröja över ett år
Enligt uppgifter förs nu diskussioner mellan DP World och myndigheter om projektets utformning och finansiering. Bygget skulle kunna stå klart inom omkring ett och ett halvt år.
De första investeringarna väntas uppgå till flera hundra miljoner dollar, med möjlighet till ytterligare utbyggnader om efterfrågan ökar.
Bakgrunden är den utdragna konflikten med Iran, som lett till återkommande attacker mot sjöfarten och periodvisa avbrott i trafiken genom Hormuzsundet.
Under krigets mest intensiva skede föll aktiviteten i Jebel Ali med mellan 90 och 95 procent efter att Iran stängt sundet som svar på amerikanska och israeliska attacker.
Läs mer: USA:s oljereserver på väg att nå bristningsgränsen. Dagens PS
Har inte återhämtat sig än
Sedan vapenvilan trädde i kraft har trafiken bara delvis återhämtat sig. Före konflikten passerade omkring 135 fartyg per dag genom sundet, medan antalet fortfarande ligger långt under normala nivåer.
DP World har redan börjat styra om delar av godstrafiken till hamnarna i Fujairah och Khor Fakkan på östkusten. Den ökade belastningen har dock lett till trängsel, vilket bidrar till behovet av ny kapacitet.
Trots satsningen väntas Jebel Ali behålla sin centrala roll.
Hamnen omfattar ett omfattande frihandelsområde, lager och industriverksamhet som byggts upp under flera decennier och bedöms fortsatt vara en av regionens viktigaste logistikhubbar.
Läs mer: Rysk jätteanläggning säljer rekordmycket naturgas till Europa. Dagens PS