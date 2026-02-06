06 feb. 2026

Varning: Klimatmodeller kan lura världen in i en ny global finanskris

Torka och andra klimatkatastrofer kan komma att kosta mer än vad kalkylerna ger vid. (Foto: Pexels)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Ekonomiska modeller som används av regeringar, centralbanker och investerare underskattar systematiskt klimatförändringarnas påverkan på den globala ekonomin, varnar experter. Det kan komma att kosta.

Enligt en ny rapport från University of Exeter och tankesmedjan Carbon Tracker kan detta leda till en global finansiell krasch, en som skulle vara betydligt svårare att återhämta sig från än finanskrisen 2008.

”Vi kan inte rädda jorden som vi räddade bankerna”, konstaterar doktor Jesse Abrams, huvudförfattare till rapporten, enligt The Guardian.

Rapporten, som bygger på expertbedömningar från 68 klimatforskare från Storbritannien, USA, Kina och nio andra länder, visar att nuvarande modeller skapar en ”falsk trygghetskänsla” genom att anta att framtiden kommer att bete sig som det förflutna, trots att utsläpp av fossila bränslen driver klimatsystemet in i okänt territorium.

Ekonomen: Lönar sig med klimatinvesteringar

Världen går i rätt riktning med sina klimatinvesteringar. Det menar ekonomen Nicholas Stern som uppger att det inte finns någon annan väg att gå från ett finansiellt perspektiv.

Extremväder ignoreras i prognoser

Ett centralt problem är att ekonomisk modellering traditionellt kopplar klimatskador till förändringar i globala medeltemperaturer, men ignorerar effekterna av extremväder som värmeböljor, översvämningar och torka, skriver Euronews.

Ny tjänst ska ge bolag försprång mot klimatförändringar
Katastrofer utlösta av klimatförändringar kommer sällan ensamma. Vilket ökar kostnaderna. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Förra sommaren orsakade extremväder i Europa ekonomiska förluster på minst 43 miljarder euro, med totala kostnader som beräknas nå 126 miljarder euro till 2029.

Missa inte: Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott. Dagens PS

I delar av Syd- och Sydostasien utlöste monsunöversvämningar ekonomiska förluster på cirka 133 miljarder euro enbart i Thailand.

Stora delar av EU drabbas

En studie från september 2025, ledd av Dr Sehrish Usman vid University of Mannheim i samarbete med Europeiska centralbanken, visade att värmeböljor, torka och översvämningar drabbade en fjärdedel av alla EU-regioner.

Läs även: Så påverkar klimatförändringarna din lön. Dagens PS

De omedelbara förlusterna uppgick till 0,26 procent av EU:s ekonomiska produktion 2024.

Det är siffror som forskarna betonar är konservativa eftersom de inte inkluderar sammansatta effekter när extrema händelser inträffar samtidigt.

Kritikpunkter mot brytpunkter ignoreras

Särskilt oroande är att modellerna helt missar risken för klimatrelaterade brytpunkter, som kollapsen av kritiska atlantiska havsströmmar eller Grönlands inlandsis, som skulle få globala konsekvenser för samhället.

Vissa brytpunkter tros redan vara nära eller vid sina gränsvärden.

Missa inte: Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen. Realtid

Världen redan passerat en klimatbrytpunkt, med global uppvärmning på väg att nå minst 1,5°C.

Ändå tar de flesta centralbanksekonomer inte hänsyn till dessa risker i sin forskning, konstaterar Steve Keen, nationalekonom vid University College London.

”Gapet mellan klimatforskare och klimatekonomer är jämförbart med gapet mellan religiösa fundamentalister på 1400-talet och fysiker på 1900-talet”, säger Keen till Green Central Banking.

BNP döljer verkliga kostnader

Ett annat fundamentalt problem är att BNP är för snävt för att representera klimatskador.

BNP tar inte hänsyn till faktorer som mänsklig dödlighet, ojämlikhet, kulturell förlust, ekosystemförstöring och störningar i det sociala livet.

Läs även: Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart. Realtid

I vissa fall kan BNP till och med stiga efter katastrofer på grund av återuppbyggnad, vilket maskerar verkliga välfärdsförluster helt.

Mark Campanale, vd för Carbon Tracker, konstaterar i The Guardian att resultatet av felaktiga ekonomiska råd är ”utbredd självbelåtenhet bland investerare och beslutsfattare”.

KlimatförändringarKlimatkris
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

