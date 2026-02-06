Varning: Klimatmodeller kan lura världen in i en ny global finanskris

Enligt en ny rapport från University of Exeter och tankesmedjan Carbon Tracker kan detta leda till en global finansiell krasch, en som skulle vara betydligt svårare att återhämta sig från än finanskrisen 2008.

”Vi kan inte rädda jorden som vi räddade bankerna”, konstaterar doktor Jesse Abrams, huvudförfattare till rapporten, enligt The Guardian.

Rapporten, som bygger på expertbedömningar från 68 klimatforskare från Storbritannien, USA, Kina och nio andra länder, visar att nuvarande modeller skapar en ”falsk trygghetskänsla” genom att anta att framtiden kommer att bete sig som det förflutna, trots att utsläpp av fossila bränslen driver klimatsystemet in i okänt territorium.

Extremväder ignoreras i prognoser

Ett centralt problem är att ekonomisk modellering traditionellt kopplar klimatskador till förändringar i globala medeltemperaturer, men ignorerar effekterna av extremväder som värmeböljor, översvämningar och torka, skriver Euronews.

Katastrofer utlösta av klimatförändringar kommer sällan ensamma. Vilket ökar kostnaderna. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Förra sommaren orsakade extremväder i Europa ekonomiska förluster på minst 43 miljarder euro, med totala kostnader som beräknas nå 126 miljarder euro till 2029.

I delar av Syd- och Sydostasien utlöste monsunöversvämningar ekonomiska förluster på cirka 133 miljarder euro enbart i Thailand.