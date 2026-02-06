Ekonomiska modeller som används av regeringar, centralbanker och investerare underskattar systematiskt klimatförändringarnas påverkan på den globala ekonomin, varnar experter. Det kan komma att kosta.
Varning: Klimatmodeller kan lura världen in i en ny global finanskris
Mest läst i kategorin
Arvtagerskans förtöjda lyxyacht dränerade hamnen på el
En lyxyacht på 110 meter, värd runt 300 miljoner dollar tillhörandes en av världens rikaste familjer har fått mycket uppmärksamhet. När den ligger förtöjd drar den lika mycket el som hundratals hushåll – även om ägaren inte är ombord. Yachten heter Kaos och ägs av Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Laurie. Förra hösten blev den en global …
Kinas dolda utrustning får fastighetsägare att agera
Avslöjandet om gömd kommunikationsutrustning i växelriktare för solkraft har gett ringar på vattnet. Svenska fastighetsägare berättar nu hur de tänker kring nya inköp. I takt med att Sverige elektrifieras i snabb takt växer oron för nya säkerhetsrisker i elsystemet. Allt mer elproduktion och energilagring är uppkopplad mot internet, vilket öppnar för extern styrning och i …
Kinesisk spionutrustning hittade i solkraft – EU svarar
Mer grön teknik ska vara producerad i Europa – av både ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl. Det är vad EU kommer att föreslå inom kort. EU-kommissionen vill att en större del av det som produceras i unionen innehåller europeiska komponenter. Det gäller även grön teknik – och därför förbereder nu kommissionen nya regler som ska kräva …
Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser
Dyra timmar, politiska utspel och varnande prognoser skapar bilden av elpriser i ständig kris. Men ser man till helheten är bilden betydligt lugnare än debatten antyder. ”Det är egentligen inte särskilt svårt. Tittar man på SCB:s statistik och justerar för inflation så är elpriserna i dag ungefär på samma nivå som runt 2003”, säger Björn Hedin, universitetslektor vid …
Grön ekonomi har i det tysta växt till börsens fjärde största sektor
Intäkterna från gröna produkter och tjänster har mer än fördubblats det senaste decenniet och om den gröna ekonomin vore en egen sektor skulle den redan nu stå för nära nio procent av det globala börsvärdet. Det berättar Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på DNB Carnegie Private Banking, i en intervju med Dagens PS apropå den utskällda sektorns …
Enligt en ny rapport från University of Exeter och tankesmedjan Carbon Tracker kan detta leda till en global finansiell krasch, en som skulle vara betydligt svårare att återhämta sig från än finanskrisen 2008.
”Vi kan inte rädda jorden som vi räddade bankerna”, konstaterar doktor Jesse Abrams, huvudförfattare till rapporten, enligt The Guardian.
Rapporten, som bygger på expertbedömningar från 68 klimatforskare från Storbritannien, USA, Kina och nio andra länder, visar att nuvarande modeller skapar en ”falsk trygghetskänsla” genom att anta att framtiden kommer att bete sig som det förflutna, trots att utsläpp av fossila bränslen driver klimatsystemet in i okänt territorium.
Ekonomen: Lönar sig med klimatinvesteringar
Världen går i rätt riktning med sina klimatinvesteringar. Det menar ekonomen Nicholas Stern som uppger att det inte finns någon annan väg att gå från ett finansiellt perspektiv.
Extremväder ignoreras i prognoser
Ett centralt problem är att ekonomisk modellering traditionellt kopplar klimatskador till förändringar i globala medeltemperaturer, men ignorerar effekterna av extremväder som värmeböljor, översvämningar och torka, skriver Euronews.
Förra sommaren orsakade extremväder i Europa ekonomiska förluster på minst 43 miljarder euro, med totala kostnader som beräknas nå 126 miljarder euro till 2029.
Missa inte: Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott. Dagens PS
I delar av Syd- och Sydostasien utlöste monsunöversvämningar ekonomiska förluster på cirka 133 miljarder euro enbart i Thailand.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Stora delar av EU drabbas
En studie från september 2025, ledd av Dr Sehrish Usman vid University of Mannheim i samarbete med Europeiska centralbanken, visade att värmeböljor, torka och översvämningar drabbade en fjärdedel av alla EU-regioner.
Läs även: Så påverkar klimatförändringarna din lön. Dagens PS
De omedelbara förlusterna uppgick till 0,26 procent av EU:s ekonomiska produktion 2024.
Det är siffror som forskarna betonar är konservativa eftersom de inte inkluderar sammansatta effekter när extrema händelser inträffar samtidigt.
Kritikpunkter mot brytpunkter ignoreras
Särskilt oroande är att modellerna helt missar risken för klimatrelaterade brytpunkter, som kollapsen av kritiska atlantiska havsströmmar eller Grönlands inlandsis, som skulle få globala konsekvenser för samhället.
Vissa brytpunkter tros redan vara nära eller vid sina gränsvärden.
Missa inte: Inget land vill sluta med olja – världen missar klimatmålen. Realtid
Världen redan passerat en klimatbrytpunkt, med global uppvärmning på väg att nå minst 1,5°C.
Ändå tar de flesta centralbanksekonomer inte hänsyn till dessa risker i sin forskning, konstaterar Steve Keen, nationalekonom vid University College London.
”Gapet mellan klimatforskare och klimatekonomer är jämförbart med gapet mellan religiösa fundamentalister på 1400-talet och fysiker på 1900-talet”, säger Keen till Green Central Banking.
BNP döljer verkliga kostnader
Ett annat fundamentalt problem är att BNP är för snävt för att representera klimatskador.
BNP tar inte hänsyn till faktorer som mänsklig dödlighet, ojämlikhet, kulturell förlust, ekosystemförstöring och störningar i det sociala livet.
Läs även: Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart. Realtid
I vissa fall kan BNP till och med stiga efter katastrofer på grund av återuppbyggnad, vilket maskerar verkliga välfärdsförluster helt.
Mark Campanale, vd för Carbon Tracker, konstaterar i The Guardian att resultatet av felaktiga ekonomiska råd är ”utbredd självbelåtenhet bland investerare och beslutsfattare”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.