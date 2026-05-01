Bedömare: Japanska regeringen har stödköpt yen

Den hårt pressade japanska valutan yen stärktes plötsligt på torsdagen och regeringen uppges ha intervenerat i form av stödköp.

Under natten till torsdagen var kursen nere på 160 yen per dollar. Men plötsligt och utan yttre förklaringar gick den till 155,6 dollar – den största förstärkningen på nästan två år.

Valutan faller – intervention väntas

Kraftig rörelse i Yen

Finansdepartementet i Tokyo har inte kommenterat men bedömare och medier som åberopar källor uppger att regeringen intervenerat för att köpa yen och sälja dollar.

Valutarörelsen kom bara timmar efter att landets valutachef Atsushi Mimura utfärdat en ”sista varning” till handlare som sålde yen om risken för en intervenering.

Yenen har pressats hårt av skenande oljepriser och hökaktiga signaler från USA:s centralbank.

En kraftig försvagning av yenen kan tvinga Japan att strama åt med räntehöjningar.