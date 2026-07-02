Japan har under våren och sommaren försökt bromsa yenens fall med valutaköp av en historisk omfattning. Ändå fortsätter valutan att försvagas och befinner sig nu på den lägsta nivån på 40 år, vilket Realtid rapporterat tidigare.

Under många år har Japan hållit räntan låg för att stötta en svag inhemsk ekonomi med inflation och en åldrande befolkning. Samtidigt har USA höjt sina räntor kraftigt.



Den stora skillnaden gör att investerare får betydligt bättre avkastning i dollar än i yen, och därför flyttar kapitalet mot USA. När många säljer yen och köper dollar pressas den japanska valutan ned – även när Japan gör stora stödköp.

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Gapet mot USA styr utvecklingen

Flera bedömare pekar på att yenens framtid avgörs av skillnaden mellan USA:s och Japans räntor. Så länge Federal Reserve (Fed) håller räntan uppe är dollarn stark. Det gör att yenen fortsätter ned, oavsett hur mycket Japan försöker bromsa fallet.



Först när Fed börjar sänka räntan – eller tydligt signalerar att räntorna ska ned – väntas trycket på yenen minska.

Carry trades förstärker nedgången

Det billiga yen‑lånet har blivit en motor i fallet. Investerare lånar i yen och placerar i dollar för att få högre avkastning. Strategin har vuxit i takt med ränteskillnaden. När många gör samma sak ökar försäljningen av yen, vilket förstärker nedgången ytterligare.

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Risk för bredare effekter

Den svaga yenen gör import dyrare och pressar hushållens ekonomi. Samtidigt gynnas exportbolagen av en billig valuta. Men den vinsten äts delvis upp av högre kostnader för energi och råvaror.



Analytiker varnar för att en fortsatt försvagning kan skapa obalans och öka trycket på Bank of Japan att agera, trots att en höjning riskerar att slå mot den inhemska efterfrågan.

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