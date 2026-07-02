President Donald Trump valde att avskeda chefen för den amerikanska arbetsmarknadsmyndigheten Bureau of Labor Statistics, BLS.

Det kan ha kostat den amerikanska ekonomin omkring 20 miljarder dollar, eller runt 193 miljarder kronor, i förlorad ekonomisk aktivitet.

Det är slutsatsen i en ny analys från fyra nationalekonomer.

Presenterade inga bevis

De bedömer att avskedandet skapade ökad osäkerhet kring tillförlitligheten i den federala ekonomiska statistiken.

Denna osäkerhet ska ha fått företag att skjuta upp investeringar och därmed dämpat den ekonomiska aktiviteten, skriver Moneywise.

Den tidigare BLS-chefen Erika McEntarfer avskedades i augusti förra året efter att Donald Trump anklagat myndigheten för att manipulera arbetsmarknadsstatistik.

Några bevis för anklagelserna presenterades inte.

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Beslutet sågs som banbrytande eftersom BLS länge betraktats som en politiskt oberoende myndighet med ansvar för statistik över bland annat sysselsättning, inflation och löner.

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