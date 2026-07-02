Donald Trump gillade inte siffrorna som sammanställdes av en amerikansk statistikmyndighet. Det kan ha stått landet dyrt.
Sparkade myndighetschef – kostade 193 miljarder
President Donald Trump valde att avskeda chefen för den amerikanska arbetsmarknadsmyndigheten Bureau of Labor Statistics, BLS.
Det kan ha kostat den amerikanska ekonomin omkring 20 miljarder dollar, eller runt 193 miljarder kronor, i förlorad ekonomisk aktivitet.
Det är slutsatsen i en ny analys från fyra nationalekonomer.
Presenterade inga bevis
De bedömer att avskedandet skapade ökad osäkerhet kring tillförlitligheten i den federala ekonomiska statistiken.
Denna osäkerhet ska ha fått företag att skjuta upp investeringar och därmed dämpat den ekonomiska aktiviteten, skriver Moneywise.
Den tidigare BLS-chefen Erika McEntarfer avskedades i augusti förra året efter att Donald Trump anklagat myndigheten för att manipulera arbetsmarknadsstatistik.
Några bevis för anklagelserna presenterades inte.
Beslutet sågs som banbrytande eftersom BLS länge betraktats som en politiskt oberoende myndighet med ansvar för statistik över bland annat sysselsättning, inflation och löner.
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Skadat förtroendet
Forskarna har använt en statistisk modell som tidigare tillämpats för att mäta de ekonomiska effekterna av osäkerhet under finanskrisen 2008 och coronapandemin.
Enligt beräkningarna motsvarar effekten omkring 20 miljarder dollar i förlorad produktion.
Analysen pekar på att trovärdig och oberoende offentlig statistik är en viktig del av den ekonomiska infrastrukturen.
När företag, investerare och hushåll ifrågasätter kvaliteten på ekonomiska data ökar osäkerheten, vilket kan leda till lägre investeringar och svagare tillväxt.
Forskarna jämför utvecklingen med tidigare fall där politiska ingrepp i statistikmyndigheter har skadat förtroendet för ekonomiska data, bland annat i Argentina.
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Har nominerat ny chef
Där bidrog misstankar om manipulerad inflationsstatistik till högre upplåningskostnader och minskat investerarförtroende.
Samtidigt betonar analysen att förtroendet för BLS i stort sett består och att myndigheten fortsatt publicerar statistik om arbetsmarknaden och inflationen enligt ordinarie rutiner.
Sedan McEntarfer lämnade posten har myndigheten letts av en tillförordnad chef.
Donald Trump har nominerat ekonomen Brett Matsumoto till permanent chef, men nomineringen har ännu inte godkänts av senaten.
Under sin utfrågning lovade Matsumoto att värna myndighetens oberoende och säkerställa att besluten även fortsättningsvis grundas på vetenskapliga metoder snarare än politiska överväganden.
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